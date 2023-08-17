فادي طنّوس by فادي طنّوس

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يوفنتوس يستبعد بونوتشي ويرد على منتقديه

فادي طنّوس by فادي طنّوس
بونوتشي مدافع يوفنتوس

دافع يوفنتوس الإيطالي الأربعاء عن موقفه في قضية استبعاده لقلب دفاعه المخضرم ليوناردو بونوتشي، وذلك بعد الهجوم الذي تعرض له عملاق تورينو من قبل اتحاد اللاعبين الإيطاليين.

وفي البيان الذي لم يذكر فيه اسم قائد المنتخب الإيطالي، دافع يوفنتوس عن “شرعية” أفعاله تجاه جميع اللاعبين المسجلين المكفولة بالكامل جميع حقوقهم المتفق عليها في اتفاقية المفاوضة الجماعية لكرة القدم المحترفة.

وأُبعِد بونوتشي عن الفريق الأول للسيدة العجوز وحتى عن التمارين، وغاب عن الجولة التحضيرية الأميركية الشهر الماضي.

وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن بونوتشي، البالغ من العمر 36 عاماً والمتبقي عام واحد على عقده، طلب رسمياً عبر ممثليه القانونيين إعادته إلى الفريق الأول.

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وأضاف يوفنتوس أن النادي مستعدٌ أيضاً للدفاع عن الشرعية الكاملة لسلوكه في حال رفع بونوتشي دعوى قضائية ضده.

وجاء بيان يوفنتوس رداً على ما صدر الأربعاء عن رئيس اتحاد لاعبي كرة القدم في إيطاليا أومبرتو كالكانيو الذي انتقد بشدة سلوك النادي ووصفه بأنه “غير شرعي وممنوع بموجب اتفاقية المفاوضة الجماعية”.

وقال كالكانيو لوكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”: كرامة بونوتشي تدعس، يجب على يوفنتوس إعادته إلى موقعه في الفريق الأول على الفور لأن مسيرته تتعرض لأضرار جسيمة.

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وكان بونوتشي ركيزة أساسية في الفريق الذي قاد البيانكونيري إلى الهيمنة على كرة القدم الإيطالية طيلة عقد من الزمن، وتوج معه بلقب الدوري المحلي 8 مرات بين 2012 و2020 ووصل معه مرتين إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبات بونوتشي بطلاً قومياً قبل عامين بفضل دوره الحاسم في فوز إيطاليا بكأس أوروبا 2020 إلى جانب شريكه الدفاعي وزميله السابق في اليوفي جيورجو كيليني.

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