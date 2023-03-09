فادي طنّوس by فادي طنّوس

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يوفنتوس يستبعد بوغبا تأديبياً

فادي طنّوس by فادي طنّوس
Soccer Football - Europa League - Arsenal Training - Arsenal Training Centre, London Colney, Britain - March 8, 2023 Arsenal manager Mikel Arteta and Gabriel Jesus during training Action Images via Reuters/John Sibley

لن يشارك لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا في مباراة فريقه يوفنتوس ضد ضيفه فرايبورغ الالماني مساء الخميس في ذهاب الدور ثمن النهائي من الدوري الاوروبي لكرة القدم يوروبا ليغ “لأسباب تأديبية”، وفق ما قال مصدر في النادي الايطالي لوكالة فرانس برس.

غاب بوغبا عن الموسم بأكمله تقريبًا بسبب إصابة في الركبة ولم يتواجد اسمه ضمن قائمة الفريق لمواجهة فرايبورغ.

قال مصدر في البيانكونيري لوكالة فرانس برس إن المدرب ماسيميليانو أليغري لم يستدع ابن الـ29 عامًا لأنه وصل متأخرًا الى اجتماع الفريق مساء الاربعاء.

سجّل بطل العالم 2018 الاسبوع الماضي ظهوره الاول مع يوفنتوس منذ عودته من مانشستر يونايتد الانكليزي الصيف الماضي، ودخل بديلا في كل من الفوز في دربي المدينة ضد تورينو الثلاثاء والخسارة ضد روما الاحد.

تعرض لإصابة في تموز/يوليو الماضي وخضع لجراحة في أيلول/سبتمبر حرمته من انطلاق الموسم ومن مونديال قطر 2022 الذي تنازلت فيه فرنسا عن لقبها بخسارتها أمام الارجنتين بركلات الترجيح.

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