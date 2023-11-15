يوفنتوس يريد سانشو

ذكرت تقارير صحافية أن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، يستعد لتقديم عرض لنادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، للحصول على خدمات لاعبه جادون سانشو.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية فإن “السيدة العجوز” تسعى لاستغلال الأزمة الحاصلة بين سانشو ومدرب الفريق الهولندي إيريك تن هاغ، وضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان تن هاغ قد استبعد سانشو عن تشكيلة مانشستر يونايتد كما أبعده عن تدريبات الفريق الأول بسبب خلاف نشب بينهما.

وحصل الخلاف بين الشخصين في أيلول/ سبتمبر الماضي، حينما نشر سانشو تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” طالب فيها الجميع بعدم تصديق كل ما يُثار حوله، خاصة بعد تصريحات تن هاغ التي كشف فيها عن سبب استبعاد اللاعب عن مباراة يونايتد وأرسنال في قمة المرخلة الرابعة من الدوري الإنكليزي الممتاز في الثالث من ذات الشهر.

ويومها قال تن هاغ “بناء على الأداء في التدريبات، لم نختره، وعليك أن تصل إلى المستوى كل يوم في مانشستر يونايتد، ولهذا السبب لم يختر في مباراة أرسنال”.

?⚪️⚫️ Understand Juventus asked for informations on Jadon Sancho deal in recent days.



He’s set to leave Man United in January, Juve are interested but only on loan plus part of salary covered by #MUFC.



No negotiations yet as Man Utd prefer to wait for permanent deal bids. pic.twitter.com/io1DHwybOn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 13, 2023

وقال الصحافي الإيطالي المتخصص بانتقالات اللاعبين فابريزيو رومانو إن يوفنتوس استفسر عن وضعية اللاعب وعن إمكانية التعاقد معه في الميركاتو الشتوي.

ووفقاً لمنشور لرومانو، على حسابه في منصة “إكس” فإن “البيانكونيري” مستعد للتعاقد مع سانشو على سبيل الإعارة ودفع جزء من راتبه الكبير والذي يبلغ 400 ألف يورو أسبوعياً.

وأضاف أنه ليس هناك أي مفاوضات بين الناديين لأن “يونايتد” يفضل الاستغناء عن اللاعب وبيعه بصفقة دائمة وليسعلى سبيل الإعارة.

وأبدت إدارة “الشياطين الحمر” استعدادها للاستماع لعروض بقيمة 45 مليون إسترليني (53 مليون يورو) لكن يتوجب على الطرفين (النادي واللاعب) الانتظار حتى انتقالات الشتاء في كانون الثاني/يناير 2024.