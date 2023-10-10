يورو 2028 في بريطانيا وإيرلندا و2032 في إيطاليا وتركيا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الثلاثاء منح بريطانيا وإيرلندا شرف استضافة نسخة كأس أوروبا “يورو 2028″، وتركيا وإيطاليا نسخة عام 2032.

وكان الملف المشترك لبريطانيا وإيرلندا وحيداً بعد انسحاب تركيا من السباق لنسخة 2028، والأمر ينطبق على الملف الإيطالي-التركي لعام 2032.

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر أوشيفرين:” أود أن أهنئ مقدمي العروض والاتحادات المضيفة، التي تم الاعتراف بتفانيها وعملها الجاد والتزامها على النحو الواجب اليوم.. معاً، سنصنع نسخ لا تنسى من هذه البطولة العظيمة التي ستوحدنا وتحتفي بروح الروح الرياضية”.

وستشهد النسخة 18 من البطولة عودة البطولة الأوروبية إلى إنجلترا للمرة الثالثة، بعد استضافتها في عام 1996 واستضافة بعض المباريات خلال نسخة “يورو 2020” التي أقيمت فعلياً صيف 2021 نظراً لظروف انتشار فيروس كورونا، بينما ستستضيف اسكتلندا المباريات للمرة الثانية بعد المباريات التي أقيمت في غلاسكو في نفس النسخة. وستستضيف ويلز وأيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا مباريات البطولة النهائية لبطولة أوروبا لأول مرة.

وقال بيان مشترك للجنة المنظمة ليورو 2028: “هذا يوم مهم للرياضة في المملكة المتحدة وأيرلندا. معاً، كشراكة رائدة بين اتحادات كرة القدم لدينا بدعم حكومي كامل، يسعدنا أن يتم اختيارنا كمضيفين لكأس أوروبا 2028. ستكون البطولة احتفالاً بكرة القدم ولا يمكننا الانتظار للترحيب بأوروبا وبقية العالم في المدن المضيفة”.

وأضاف: “رؤيتنا هي تطوير كرة القدم، وتنمية اللعبة وجعلها أكثر تنوعاً وشمولاً. نحن نعد بتنظيم بطولة مبتكرة ومستدامة. كما ستساعد بطولة أمم أوروبا 2028 في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأيرلندا على دفع الأثر الاجتماعي الإيجابي إلى الأمام، ما يساعد المجتمعات على الازدهار من خلال خلق إرث اقتصادي واجتماعي”.

??➕?? Congratulations to Italy and Türkiye, co-hosts of #EURO2032!



The joint bidders presented 20 potential host stadiums, of which 10 will be chosen, five per country, by October 2026. pic.twitter.com/HYonnztmHc — UEFA (@UEFA) October 10, 2023

ستقام النسخة 19 من البطولة في إيطاليا للمرة الرابعة بعد استضافة نسختين في عامي 1968 و 1980، واستضافة مباريات خلال النسخة الأخيرة التي حقق منتخبها لقبها. في حين ستكون المرة الأولى التي تستضيف فيها تركيا المسابقة.

قدمت اللجنة المنظمة ليورو 2032، 20 ملعباً سيتم اختيار 10 منها، خمسة لكل دولة، بحلول تشرين الأول/أكتوبر 2026.

وقال بيان صادر عن اللجنة المنظمة ليورو 2032: “نعرب عن امتناننا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم لمنح بلدين يتشاركان الثقافة المتوسطية شرف المشاركة في استضافة كأس أوروبا 2032. وحد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم والاتحاد التركي لكرة القدم قوتهما من خلال سعيهما لاستضافة أفضل بطولة أوروبية على الإطلاق، وإقامة جسور جديدة من الصداقات وترك مساهمة دائمة في إرث كرة القدم.

وأضاف: “في السنوات المقبلة، ستعمل إيطاليا وتركيا بشكل مكثف، كما نشير في شعارنا “العب كواحد”، حتى عام 2032، بشغف كبير والتزام بتقديم تجربة مطلقة للبطولة”.

يذكر أن ألمانيا تستضيف النسخة المقبلة من البطولة القارية من 14 حزيران/يونيو الى 14 تموز/يوليو المقبلين.