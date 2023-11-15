يورو 2024.. الكشف عن الكرة الرسمية

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) المقرر إقامتها في ألمانيا في الفترة بين 14 حزيران/يوينو و14 تموز/يوليو المقبلين عن الكرة الرسمية التي تم اعتمادها للمباريات.

وتتسم الكرة التي أنتجتها شركة “أديداس” بتكنولوجيا مدمجة لمساعدة حكم الفيديو المساعد على اتخاذ أفضل القرارات.

وتتميز أيضاً ببعض التقنيات المدمجة لتتبع حركتها والمساعدة في اتخاذ قرارات تحكيمية سليمة.

وقدمت الكرة خلال مؤتمر عقد في ملعب مايفيلد بجوار الاستاد الأولمبي في برلين حيث ستقام المباراة النهائية بمشاركة مدير البطولة قائد منتخب ألمانيا السابق فيليب لام وحارس المرمى المانشافت مانويل نوير.

وتظهر على الكرة بعض الرسوم التوضيحية لكل ملعب بجانب اسم كل مدينة مضيفة.

وذكر الاتحاد الأوروربي لكرة القدم (ويفا) أن “فوسباليبي” وهو الاسم الذي اطلق على الكرة، تتضمن تقنية الكرة المتصلة، وذلك للمرة الأولى في البطولة الأوروبية، وهو ما يقدم “رؤية غير مسبوقة لكل جوانب حركة الكرة ويساهم في عملية اتخاذ القرار عبر نظام حكم الفيديو المساعد لدى يويفا”.

في المقابل قال لاعب منتخب يوغوسلافيا السابق ونادي ملان الإيطالي زفونيمير بوبان مدير الشؤون الفنية في ويفا “يورو 2024 تمثل قمة المنافسة بين منتخبات أوروبا، ونحن ملتزمون بضمان أن تتسم كل الجوانب، اعتبارا من الملاعب وحتى المعدات، بأعلى معايير الجودة والأداء”.

وتقام منافسات يورو 2024 في عشر مدن ألمانية هي، برلين وكولونيا ودورتموند ودوسلدورف وفرانكفورت وغلسنكيرشن وهامبورغ ولايبزغ وميونيخ وشتوتغارت.