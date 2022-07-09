يورونيوز تستعيد “أوروبيتها” بشراء حصة رجل أعمال مصري

أعلن صندوق «ألباك كابيتال» الاستثماري، يوم الثلاثاء الماضي، أنه حصل على الموافقة الفرنسية للاستحوذ رسمياً على شبكة «يورونيوز»، المملوكة لرجل الأعمال والملياردير المصري نجيب ساويرس.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق «ألباك كابيتال» بيدرو فارغاس دافيد في بيان الشركة التي يقع مقرها في البرتغال إن “أوروبا شهدت فترة من عدم الاستقرار، و على الاتحاد الأوروبي أن يكون أكثر ديموقراطية ومسؤولية، ولا يتحقق أي شيء من ذلك من دون صحافة قوية وحرة”. وكانت يورونيوز

مملوكة لتحالف يضم القنوات الأوروبية المملوكة للدول قبل أن يهيمن عليها ساويرس في عام 2015.



وكانت «ألباك» وقّعت في ديسمبر/كانون الأول وعداً بشراء 88% من أسهم الشركة المملوكة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس عن طريق شركته القابضة «إم جي إن»، فيما بقي إنجاز الصفقة معلقاً بانتظار موافقة وزارة الاقتصاد الفرنسية عليها بحسب أ ف ب.

وأوضح ناطق باسم «يورونيوز» لوكالة فرانس برس أن الوزارة الفرنسية صادقت على الصفقة في 20 مايو/أيار.

ولم تحدد«يورونيوز» قيمة الصفقة ولا الاستثمارات المدفوعة للاستحواذ على رأس المال.

وقال ناطق باسم القناة إن «ألباك كابيتال»تدير ما يقرب من 500 مليون يورو من مركزها في البرتغال. وهي تنشط في قطاعات الطاقة والمال والصناعة.

وأشار المصدر إلى أن الاستحواذ على أسهم«يورونيوز»يشكل بداية استثمار في قطاع الإعلام، لافتاً إلى أن الفرق العاملة في هذا الصندوق الاستثماري موجودة في كل من لشبونة وبودابست ودبي.

وتعتزم الجهة المالكة الجديدة للقناة التي تتخذ مقراً لها في مدينة ليون الفرنسية والتي أسستها سنة 1993 حوالى عشرين قناة تلفزيونية أوروبية، تأكيد «هويتها الأوروبية الفريدة» من خلال «تعزيز الحوار مع أعضاء البرلمان والمفوضية الأوروبيين» و «مواصلة دينامية الرقمنة» و «عمليات التنويع».

وذكر مصدر مطلع على الملف أن قناة «آر تي آر» الروسية المساهمة بأقلية من أسهم«يورونيوز»، ستخرج من رأسمال القناة مع دخول«ألباك». وتُبث قناة «يورونيوز» حالياً في 160 بلداً.



