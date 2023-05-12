يوروفيجن تمنع زيلينسكي من استخدام منبرها

رُفض طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتوجيه رسالة عبر الفيديو خلال الحفلة الختامية لمسابقة الأغنية الأوروبية “يوروفيجن“، على ما أفاد اتحاد البث الأوروبي المسؤول عن تنظيم المسابقة.

وأشار الاتحاد إلى إنّ “طلب زيلينسكي مخاطبة جمهور “يوروفيجن”، مع أنه ينطوي على نوايا حسنة، لا يمكن للأسف الموافقة عليه لأنه يخالف القواعد الخاصة بالحدث الموسيقي”.

وأوضح الاتحاد أن “أحد ثوابت المسابقة يتمثل في طبيعتها غير السياسية. وانطلاقاً من هذا المبدأ، يُمنَع الإدلاء بأي تصريحات سياسية أو ما شابه خلال الحدث”.

وتقام المسابقة هذا العام في ليفربول (شمال إنكلترا)، بعد أن عرضت المملكة المتحدة استضافتها بدل أوكرانيا التي فازت في الدورة الماضية وكان يفترض أن تستضيف الحدث إلا أنّ الحرب الدائرة على أراضيها منعت ذلك.

وأشار اتحاد البث الأوروبي إلى أنّ الحفلة الختامية لمسابقة “يوروفيجن” التي ستقام السبت وتتنافس فيها 26 دولة، ستشهد تكريماً لأوكرانيا مع حضور 11 فناناً أوكرانياً على المسرح، بينهم فرقة كالوش الفائزة في دورة العام الفائت.

وستُعرض خلال الأمسية مقاطع الفيديو من مناطق اوكرانية مختلفة.

وترفع ليفربول الستارة عن نصب تذكاري يشكّل “رمزاً للأمل” بالنسبة إلى أوكرانيا.

وتمثل المنحوتة المصنوعة من الألومنيوم رجلاً يحمل كتاباً تطير من بين طياته حمامة حاملة علماً أوكرانياً.

وسيوضع التمثال في متنزه “ستروبيري فيلد” الذي استوحت منه فرقة “بيتلز” عنوان إحدى أغنياتها، على أن تُنقل المنحوتة إلى أوكرانيا عند عودة السلام إليها.

واستُبعدت روسيا من المسابقة كما في العام الفائت بسبب غزوها لأوكرانيا.