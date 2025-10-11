يوتيوب يفتح آفاق كسب المال والوصول لجمهور عالمي بإطلاق مزايا دبلجة اللغات

تم إطلاق ميزة الدبلجة الصوتية متعددة اللغات بالكامل لجميع “اليوتيوبرز” من منشئي المحتوى على يوتيوب في سبتمبر الماضي، بعد برنامج تجريبي ناجح استمر عامين وبدأ في عام 2023. تُتيح الميزة الجديدة لمنشئي المحتوى رفع مسارات صوتية متعددة اللغات ( audio tracks) ضمن فيديو واحد، ليتمكن المشاهدون من متابعته بلغتهم المفضلة. كما قدم يوتيوب أداة دبلجة آلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعتمد على تقنية جيميناي من غوغل لتوليد ترجمات أكثر طبيعية تعكس نبرة المتحدث ومشاعره. يأتي ذلك مع كشف يوتيوب عن مجموعة واسعة من الميزات الجديدة تركز على الذكاء الاصطناعي وتعزيز أدوات الإبداع للمبدعين مثل كل من الفيديوهات القصيرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر أدوات مثل Veo 3 Fast لإنشاء فيديوهات عالية الجودة من أوامر نصية بسيطة فضلاً عن تحرير تلقائي بالفيديو، لتنظيم اللقطات تلقائيًا مع إضافة موسيقى وانتقالات وتعليق صوتي، وهناك أيضاً تحويل الحوار إلى موسيقى، من خلال تحويل المقاطع الصوتية إلى أغانٍ جذابة لفيديوهات قصيرة، مع تقديمة دبلجة متقدمة بمزامنة شفاه محسنة، حيث تؤمن توافق بصري أفضل بين حركة الشفاه والصوت المترجم.

كسب المال من المحتوى

هناك أيضاً الميزات الجديدة الهادفة إلى دعم نمو القنوات وتوسيع فرص تحقيق الأرباح، بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتقنيات الإبداع الحديثة. وعزّز يوتيوب تجربة البث المباشر بميزات مرنة تتيح تفاعلًا أكبر ومصادر دخل جديدة من خلال تقديم بث مزدوج التنسيق، البث أفقيًا ورأسيًا في نفس الوقت مع توحيد تجربة الدردشة. هناك أيضا ميزةالتلخيص للبث المباشر: تحليل البث واستخراج أبرز اللقطات تلقائيًا لإنشاء فيديوهات Shorts جاهزة. كما وسع يوتيوب نطاق تحقيق الدخل بطرق مبتكرة تستهدف البث المباشر والتسويق التجاري مثل الإعلانات المتجاورة وهي تنسيق إعلاني غير مزعج يظهر بجانب البث، متاح الآن على الحواسيب والتلفزيونات، وقريبًا على الهواتف. كما أصبح هناك ميزة الانتقال إلى بث الأعضاء أثناء البث الحي، وهي ميزة جديدة تتيح التحويل من بث عام إلى بث حصري للأعضاء لتشجيع الاشتراكات. هناك الطوابع الزمنية التلقائي، من خلال ربط لحظات ظهور المنتجات بعلامات محددة داخل الفيديو لزيادة فرص التسويق. أدوات البودكاست طور يوتيوب أدوات خاصة لمبدعي البودكاست تمكّنهم من تحويل محتواهم إلى فيديوهات قابلة للمشاركة بسهولة: من خلال تحويل الحلقات إلى فيديوهات قصيرة، مع اقتراحات ذكاء اصطناعي لاختيار المقاطع الأنسب، وتوسيع الميزة لمنشئي المحتوى في الولايات المتحدة مطلع العام القادم.