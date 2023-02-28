يوتيوب يصلح عطلاً طارئاً

كشف موقع “يوتيوب”، التابع لشركة “ألفابيت”، اليوم الثلاثاء، أنه أصلح عطلاً فنياً طارئاً أثر على التطبيق الرئيسي لموقع مشاركة الفيديوهات وخدمة “تلفزيون يوتيوب”، بعد إبلاغ آلاف المستخدمين عن مشكلات تمنعهم من الوصول لهذه الخدمات .

وكانت منصة “داون ديتيكتور”، التي تتبع الأعطال الفنية في المواقع الإلكترونية، قد بدأت، الاثنين، برصد الأعطال الفنية في “يوتيوب”.

وتحدثت عن وجود 12 ألف حادثة، قال فيها مستخدمون إنه واجهوا مشكلات مع “يوتيوب”، وبدأ الأمر بعد ظهر الاثنين.

وتجمع هذه المنصة المعلومات من مصادر مختلفة، بمن فيها المستخدمون، وترسل تقارير بذلك إلى المنصات الرقمية.

وذكرت وكالة “رويترز” أن العطل ربما أثر على مجموعة كبيرة من المستخدمين.

وكتب الموقع على صفحة الحالة الخاصة به: “أخبار جيدة. لقد تم إصلاحه (الخلل) الآن”.

وبحلول صباح اليوم الثلاثاء انخفضت تقارير الإبلاغ عن المشاكل في المنصة إلى 700 بلاغ عبر “داونديتكتور”. والذي يجمع تقارير عن المشاكل في خدمات الإنترنت عبر مصادر عدة، من بينها الأخطاء التي تواجه المستخدمين والتي يبلغون عنها مباشرة، وهذا يعني أن الاضطرابات قد تكون أثرت على عدد أكبر من المستخدمين الذين لم يبلغوا عنها.

وأضاف أنه بوسع المستخدمين الآن الوصول إلى كافة الخدمات، بما في ذلك التطبيق الرئيسي و”Youtube TV”.