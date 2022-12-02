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آخر الأخبار - يوتيوب في صدارة قائمة أكثر المواقع زيارة بالإمارات وجوجل يتصدر في السعودية
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الجمعة 2 ديسمبر 2022 الجمعة 2 ديسمبر 2022
الموقعان يتبادلان المراكز
حافظ موقع يوتيوب على صدارة قائمة مواقع الإنترنت الأكثر زيارة في الإمارات بتسجيل أكثر من
292 مليون زيارة شهرية وفقا لأحدث بيانات مؤسسة “سمرش” الأمريكية.
تصدر موقع جوجل الترتيب في السعودية بتسجيل
106 ملايين زيارة بينما تبادل الموقعان المراكز في الترتيب الثاني.
جاء جوجل ثانيا في الإمارات مسجلا أكثر من
289 مليون زيارة، وحل يوتيوب ثانيا في السعودية بما يزيد على 87 مليون زيارة.
موقع إخباري هندي في الترتيب الرابع بالإمارات
صعد تويتر في السعودية مركزا وحدا من الرابع إلى الثالث بأحد عشر مليون زيارة بينما حافظ موقع “آسيان فاناتك” الاجتماعي على ترتيبه الثالث في الإمارات.
تقدم أيضا موقع “أندروجوث” الإخباري الهندي أربعة مراكز ليحل رابعا بالقائمة في الإمارات التي شهدت أيضا صعود موقع “ليبانون ديبايت” اللبناني أربعة مراكز إلى الترتيب الثامن.
فيسبوك متأخر
في السعودية جاء موقع جوجل السعودية في المركز الرابع متقدما أربعة مراكز عن الترتيب السابق وتراجع ويكيبيديا إلى المركز السابع بينما صعد الموقع الرياضي “كووورة” إلى المركز الثامن .
جاء فيسبوك في المركز التاسع في الترتيب بالسعودية بينما ابتعد عن قائمة العشرة الأوائل في الإمارات.
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