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يوتيوب في صدارة قائمة أكثر المواقع زيارة بالإمارات وجوجل يتصدر في السعودية

يوتيوب وجوجل في المقدمة بالإمارات وتويتر بالمركز الثالث في السعودية
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الموقعان يتبادلان المراكز

  • حافظ موقع يوتيوب على صدارة قائمة مواقع الإنترنت الأكثر زيارة في الإمارات بتسجيل أكثر من 292 مليون زيارة شهرية وفقا لأحدث بيانات مؤسسة “سمرش” الأمريكية.
  • تصدر موقع جوجل الترتيب في السعودية بتسجيل 106 ملايين زيارة بينما تبادل الموقعان المراكز في الترتيب الثاني.
  • جاء جوجل ثانيا في الإمارات مسجلا أكثر من 289 مليون زيارة، وحل يوتيوب ثانيا في السعودية بما يزيد على 87 مليون زيارة.

موقع إخباري هندي في الترتيب الرابع بالإمارات

  • صعد تويتر في السعودية مركزا وحدا من الرابع إلى الثالث بأحد عشر مليون زيارة بينما حافظ موقع “آسيان فاناتك” الاجتماعي على ترتيبه الثالث في الإمارات.
  • تقدم أيضا موقع “أندروجوث” الإخباري الهندي أربعة مراكز ليحل رابعا بالقائمة في الإمارات التي شهدت أيضا صعود موقع “ليبانون ديبايت” اللبناني أربعة مراكز إلى الترتيب الثامن.

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فيسبوك متأخر

  • في السعودية جاء موقع جوجل السعودية في المركز الرابع متقدما أربعة مراكز عن الترتيب السابق وتراجع ويكيبيديا إلى المركز السابع بينما صعد الموقع الرياضي “كووورة” إلى المركز الثامن .
  • جاء فيسبوك في المركز التاسع في الترتيب بالسعودية بينما ابتعد عن قائمة العشرة الأوائل في الإمارات.
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