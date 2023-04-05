أضاعت اليوتيوبر السورية المعروفة ريم خليل جوالها (آيفون بروماكس 14) مساء أمس الثلاثاء في مدينة اللاذقية شمال غرب سوريا وأعاده لها أستاذ موسيقا وطفلته الصغيرة ذات الثمانية أعوام في حادثة نالت إعجاب آلاف المتابعين لليوتيوبر التي تقيم في دبي.

وقالت ريم خليل في مقطع فيديو اليوم الأربعاء “اليوم (أمس الثلاثاء) صار معي أصعب موقف، أنا ضيعت موبايلي الآيفون بروماكس في سيارة يقودها مدرس موسيقا ساعدها وفريقها في توصيلة مجانية من أحد مولات اللاذقية لعدم توفر تكسي”.

وأوضحت ريم “أن الرجل حين كان يوصلها وفريقها كان قد عزمها وفريقها على إفطار رمضان في منزله مع عائلته”.

وأكدت أنها كانت قد فقدت الأمل بالعثور على الجوال لأنها نسيت أين أضاعته.

وقال الأستاذ الموسيقي والعازف فؤاد مبيعة إنه كان يطلب من الله أن تتصل صاحبته لأنه شعر بورطة وإن طفلته الصائمة جولي قالت له لن أفطر قبل أن تتصل صاحبة الموبايل.

وكانت الطفلة جولي هي التي ألغت وضعية الطيران من الموبايل كي يتلقى اتصال من صاحبته.

وأوضح العازف فؤاد أنه عمل لفترة مع الفنان السوري الشعبي المعروف علي الديك.

ورفض بإصرار استلام هدية مالية من ريم خليل لقاء أمانته.

وقالت ريم خليل إنه في أي دولة في العالم من هو ذلك الشخص الذي يعثر على آيفون بروماكس 14 ويعيده لصاحبه، ليرد عليها الأستاذ فؤاد “هذا واجبي ولا أعرف ماذا تفعلين بجوالك.. ولو كان من ذهب كنت سأعيده لك.. طفلتي هي ألغت وضعية الطيران ليتسنى لك الاتصال بجوالك”.

وتعد ريم خليل من أشهر صانعي المحتوى المرئي الهادف في المنطقة وتعرف بمحتواها التعليمي والتثقيفي وتقيم في إمارة دبي.

وتسجل سوريا أغلى الأسعار على مستوى العالم لجميع المنتجات الاستهلاكية الأجنبية؛ بسبب تداعيات الحرب المستمرة منذ العام 2011 والاحتكارات الشديدة والفساد، وبحسب موقع كيو بيزنس الاقتصادي السوري اليوم الأربعاء، فإن سعر آيفون بروماكس 14 يبلغ 3023 دولاراً في حين يبلغ سعره أقل من نصف هذا المبلغ في دول الجوار، نظراً لاحتكاره من قبل المستوردين والضريبة التي تفرضها شركة سيريتل.