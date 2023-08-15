أكد البنك المركزي السعودي “ساما” إنفاق المستهلكين بالمملكة 11.9 مليار ريال، خلال 178.9 مليون عملية، وذلك خلال الفترة من 6 – 12 أغسطس الجاري.

وأوضحت النشرة الأسبوعية للبنك المركزي أن المستهلكين أنفقوا 1.8 مليار ريال على المطاعم والمقاهي، و1.7 مليار ريال على الأطعمة والمشروبات، فيما بلغ إنفاق المستهلكين في السلع والخدمات المتنوعة 1.3 مليار ريال.

وبلغ الإنفاق على الملابس والأحذية 822.6 مليون ريال، وفي مواد التشييد والبناء 328.3 مليون ريال، كما تم إنفاق 295.9 مليون ريال في التعليم، أما في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية فقد أنفقوا 223 مليون ريال.

وأنفق المستهلكون في محطات الوقود 762.1 مليون ريال، فيما أنفقوا على الصحة 743.6 مليون ريال، وفي الأثاث 272 مليون ريال، أما في الفنادق أنفقوا 335.9 مليون ريال.

كما أنفقوا في المنافع العامة 109.2 مليون ريال، والمجوهرات 197.4 مليون ريال، ، والترفيه والثقافة 279.1 مليون ريال، وبلغ إنفاق المستهلكين على الاتصالات 94.3 مليون ريال، والنقل 703.4 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العمليات الأخرى 1.9 مليار ريال.

وعلى مستوى مناطق المملكة، بلغت قيمة نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 3.7 مليار ريال، و511.8 مليون ريال في مكة المكرمة، و480.7 مليون ريال في المدينة المنورة، و210.8 مليون ريال في تبوك، و191.6 مليون ريال في حائل، و246.8 مليون ريال في أبها، حسب “أخبار24”.

أكد البنك المركزي السعودي “ساما” إنفاق المستهلكين بالمملكة 11.9 مليار ريال، خلال 178.9 مليون عملية، وذلك خلال الفترة من 6 – 12 أغسطس الجاري.

وأوضحت النشرة الأسبوعية للبنك المركزي أن المستهلكين أنفقوا 1.8 مليار ريال على المطاعم والمقاهي، و1.7 مليار ريال على الأطعمة والمشروبات، فيما بلغ إنفاق المستهلكين في السلع والخدمات المتنوعة 1.3 مليار ريال.

وبلغ الإنفاق على الملابس والأحذية 822.6 مليون ريال، وفي مواد التشييد والبناء 328.3 مليون ريال، كما تم إنفاق 295.9 مليون ريال في التعليم، أما في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية فقد أنفقوا 223 مليون ريال.

وأنفق المستهلكون في محطات الوقود 762.1 مليون ريال، فيما أنفقوا على الصحة 743.6 مليون ريال، وفي الأثاث 272 مليون ريال، أما في الفنادق أنفقوا 335.9 مليون ريال.

كما أنفقوا في المنافع العامة 109.2 مليون ريال، والمجوهرات 197.4 مليون ريال، ، والترفيه والثقافة 279.1 مليون ريال، وبلغ إنفاق المستهلكين على الاتصالات 94.3 مليون ريال، والنقل 703.4 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العمليات الأخرى 1.9 مليار ريال.

وعلى مستوى مناطق المملكة، بلغت قيمة نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 3.7 مليار ريال، و511.8 مليون ريال في مكة المكرمة، و480.7 مليون ريال في المدينة المنورة، و210.8 مليون ريال في تبوك، و191.6 مليون ريال في حائل، و246.8 مليون ريال في أبها.

كما بلغ الإنفاق في بريدة 272.5 مليون ريال، و320.7 مليون ريال في الخبر، و568.2 مليون ريال في الدمام، و1.7 مليار ريال في جدة، فيما بلغت قيمة نقاط البيع في المدن الأخرى 3.6 مليار ريال.

عمليات نقاط البيع الأسبوعية

Weekly Points of Sale Transactions#البنك_المركزي_السعودي #SAMA — SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) August 15, 2023