يقتل في صمت…تعرف على القاتل الخفي الذي أودى بحياة 61 شخصا في الجزائر هذا العام

ليس له طعم ولا لون ولا رائحة ويقضي على ضحيته في هدوء…إنه غاز أول أكسيد الكربون “السام” الذي أودى بحياة عشرات في الجزائر في الآونة الأخيرة رغم التحذيرات المتكررة من السلطات .

يتكون أول أكسيد الكربون من حرق الوقود كالغاز المنزلي والبنزين، وتكمن خطورته حين ينتشر داخل أماكن مغلقة غير جيدة التهوية حيث ينسل إلى الجسم عبر الجهاز التنفسي ويصل إلى الدم.

حال وصوله إلى الدم يرتبط الغاز بالهيمجلوبين ويمنعه من الاندماج مع الأكسجين ونقله لباقي أعضاء الجسم ولذلك فهو يخنق الجسد رغم عمل الرئتين. والعامل الرئيس في قدرته على الفتك السريع هو أن الضحية لا يشعر بشيء .

من مصادر أول أكسيد الكربون سخانات المياه بحمامات المنازل التي تفتقر إلى أنابيب تهوية جيدة (مداخن) وكذلك تشغيل السيارات في مرائب مغلقة.

وفيات بالعشرات في الجزائر خلال 2022

قالت وكالة الأنباء الجزائرية إن 67 فردا على الأقل لقوا حتفهم بالتسمم بغاز أول أكسيد الكربون في الأشهر التسعة الأولى من 2022 مضيفة أن الحماية المدنية نجحت في إنقاذ أكثر من 1400 شخص أصيبوا بالاختناق.

دفع الرقم السلطات الجزائرية إلى تنظيم حملة توعية بمختلف أنحاء البلاد وبمشاركة عدة قطاعات ركزت على التعريف بمخاطر الغاز خاصة في فصل الشتاء.

وفقا لبيانات الوكالة سجلت السلطات تسع وفيات بالتسسم بأول أكسيد الكربون في 72 ساعة فقط مضيفة أن معظم الحالات مرتبطة بكثرة استخدام وسائل تدفئة وسخانات مياه منزلية وأيضا استخدام وسائل طهي لغرض التدفئة.