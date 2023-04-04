يعقوب بوشهري يكشف عن ثروته ويختار ياسمين صبري

حل مشهور مواقع التواصل الاجتماعي الكويتي يعقوب خالد بوشهري ضيفاً على الإعلامي السعودي علي العلياني في برنامج “مراحل” الذي تبثه قناة (SBC) السعودية وتحدث عن كثير من الأسرار في حياته الشخصية وتطرق إلى تفاصيل شهرته والمحتوى الذي يقدمه وثروته وقصته مع المعارضة الكويتية والجدل حول جنسيته الإيرانية.

وقال المدون يعقوب ‏بوشهري (40 عاماً)، رداً على ما يردده البعض حول أنه إيراني الأصل وليس كويتياً “أنا كويتي أباً عن جد وليس لي صلة بإيران”، موضحاً أن الناس ربطت بين اسمه والفنانين الإيرانيين المقيمين في الكويت عبد الله بوشهري ومحمود بوشهري، مؤكداً أن الأخيرين أصدقاءه ويتشرف بمعرفتهما ويكن لهما التقدير والاحترام.

ثروة يعقوب بوشهري

كشف بوشهري عن ثروته التي تقدر بعشرة ملايين دينار كويتي (32.6 مليون دولار) كاشفاً أن سعر الإعلان الذي يقدمه عبر تطبيق سناب شات لا يقل عن 50 ألف ريال (نحو 10 آلاف دولار)، مؤكداً عدم اعتزاله السناب، موضحاً أن السعر يحدد حسب الإعلان، ونوعيته، وتكاليفه من سفر أو انتقالات أو ما شابه، وسواء هو عبارة عن طعام، أم زيارة، أم حدث، أم سياحة وسفر لدولة أخرى.

مسلسل رومانسي مع ياسمين صبري

اختار يعقوب بوشهري النجمة المصرية ياسمين صبري لتؤدي دور البطولة معه في مسلسل، وذلك رداً على سؤال العلياني إذا طلب من بوشهري لعب دور بطولة مسلسل درامي، واختيار إحدى مشهورات السوشال ميديا لتجسد دور الحبيبة، مؤكداً أنه من عشاق ومحبي ياسمين صبري.

وعن النجوم المفضلين لدى بوشهري، اختار الممثل الكويتي الراحل عبد الحسين عبد الرضا، والنجم السعودي راشد الماجد المغني المفضل له.

زواجه وانفصاله من فاطمة الأنصاري

اختار بوشهري إجابته بدقة بسؤاله إذا كان مرتبطاً في الوقت الحالي وأجاب بلا، وأكمل أنه تزوج مرتين وانفصل، من بينهما المؤثرة فاطمة الأنصاري، وعندما سأله العلياني هل سبب انفصالك عن زوجتك السابقة فاطمة الأنصاري، هو منعها من التصوير وعدم رغبتك في إظهار وجهها؟، فرد “ما أحد يقبل أن يتم الحديث عن ابنته أو اخته في قناة تلفزيونية، لو أحد يتكلم عن اختي ما أرضى أبداً، ومع احترامي لجمهوري لكن هذه صفحة وانطوت والله يكتب الخير لي ولها”.

قصته مع حزب المعارضة الكويتي

نفى بوشهري قصة استئجار المشاهير أشخاصاً يتجمهرون حولهم في المعارض والمهرجانات، كما نفى قربه من المعارضة الكويتية، مؤكداً أنه بعيداً تماماً عن السياسة، مشيراً إلى أنه قابل سياسياً كويتياً، وسأله حول إمكانية سن قوانين عن السوشال ميديا، مؤكداً أنه يبتعد تماماً عن أمور تثير الجدل والمشاكل من بينها الأديان والسياسة.

وكان بوشهري قد أثار جدلاً في صيف 2022 حيث أفادت حسابات إخبارية كويتية بأن النيابة العامة استبعدته من قضية تهريب الخمور التي تم ضبطها في أيار/مايو 2022 على يخته.

وقالت الحسابات الإخبارية إنه “تم رفع القرار الصادر بمنع يعقوب بوشهري من السفر، ليتاح له السفر مجدداً عقب التحقيق معه في القضية وحجزه، ومن ثم إخلاء سبيله”.

وأخلت النيابة العامة في منتصف مايو/أيار 2022 سبيل بوشهري بكفالة مالية بقيمة 5 آلاف دينار (نحو 16 ألف دولار)؛ عقب اعتراف المتهم الفلبيني (قائد اليخت) الموقوف على ذمة القضية، بعدم صلة يعقوب بالخمور المضبوطة، وفق ما أكده المحامي الدكتور حسين العبد الله.

وأكد المحامي العبدالله حضوره كافة التحقيقات مع موكله بوشهري، قائلا: “لم نعهد من النيابة سوى الإنصاف والعدالة، وقد اعترف المتهم الفلبيني بعدم صلة يعقوب ثلاث مرات أمام جهة التحقيقات بذلك”.

يعقوب بوشهري