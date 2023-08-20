الأمن السعودي : يضبط أكثر من 15 ألف مخالفاً في أسبوع

ضبطت قوات الأمن السعودية أكثر من 15 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل في أقل من 10 أيام وشكلت الجنسية اليمنية النسبة الأعلى من إجمالي المقبوض عليهم .

حيث أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 23 حتى 1445/1/29 الموافق من 10 حتى 2023/8/16 عن ضبط 15,245 مخالفًا، منهم 8539 مخالفًا لنظام الإقامة، و4253 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و2453 مخالفًا لنظام العمل.





و أعلنت أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 829 شخصًا، 53% منهم يمنيو الجنسية، و44% إثيوبيو الجنسية، و3% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 60 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، فيما تم ضبط 3 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.





وحول من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة فقد بلغ إجماليهم 39,674 وافداً مخالفًا، منهم 32,636 رجلاً، و7038 امرأة، في حين تمت إحالة 33,579 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1924 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 9104 مخالفين.





وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

خلال أسبوع.. ضبط 15245 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.



⁧#وطن_بلا_مخالف pic.twitter.com/3ikSFboOmR — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) August 19, 2023