يحيى الشهري إلى الرياض في صفقة انتقال حر

أعلن نادي الرياض، السعودي، الأحد، تعاقده مع المخضرم السعودي الدولي، يحيى الشهري، صاحب الـ 33 عاما، صانع لعب الرائد السابق في صفقة انتقال حر (مجاني)، دون إعلان عن راتب اللاعب.

وقال الرياض، في تغريدة على حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقا):” يحيى الشهري لاعبا جديدا لمدرسة الوسطى، مرحبا بك في معقل الرياض”.

ووضع الرياض، في تغريدته صورة ترحيبية باللاعب المخضرم يحيى الشهري، الذي سبق له تمثيل الرائد، والاتفاق، والنصر، وسط تفاعل من عشاق وجماهير نادي الرياض.

ونادي الرياض، السعودي، صعد حديثا لدوري “روشن” السعودي للمحترفين.

يحيى الشهري لاعبًا جديدًا لـ #مدرسة_الوسطى ?♥️



مرحبًا بك في معقل الرياض ?? pic.twitter.com/pDwAh4sZXr — نادي الرياض السعودي (@AlRiyadhFC) October 22, 2023

مسيرة يحيى الشهري

ونهاية الموسم الماضي، انتهى عقد الشهري مع الرائد، بعد انضمامه له عام 2021 قادما من النصر.

وبدأ لاعب منتخب السعودية السابق، مسيرته مع نادي الاتفاق قبل الانتقال إلى النصر عام 2013، في صفقة كانت من أغلى الصفقات حينها في تاريخ انتقالات اللاعبين بين الأندية السعودية.

وخاض الشهري، فترة إعارة مع ليغانيس الإسباني عام 2018، قبل أن ينضم إلى صفوف الرائد في 2021.

الشهري وهيلمان في أول مباراة مع الرياض

وفور الإعلان عن الصفقة، ضم مدرب الرياض البرازيلي، أودير هيلمان، لاعبه المخضرم الجديد، لقائمة الفريق لمواجهة نادي الاتفاق مساء الأحد، في ختام الجولة العاشرة لدوري روشن للمحترفين، وقد لعب جزء كبير من الشوط الثاني، وانتهت المباراة بفوز الرياض، ليصبح بالمركز 11 بالدوري، بـ 11 نقاط.

وهذه هي المباراة الرسمية الأولى، أيضا للمدرب البرازيلي أودير هيلمان، مع فريق الرياض، حيث تولى المهمة خلفا للبلجيكي يانيك فييرا حتى نهاية الموسم، في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، بالتزامن مع فترة التوقف “أيام فيفا”.