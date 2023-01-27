رئيس البرلمان التركي يؤكد حق أردوغان بالترشّح لولاية جديدة

أكد مصطفى شنطوب رئيس البرلمان التركي، أنه لا يوجد أي مانع قانوني أو دستوري لترشح الرئيس رجب طيب أردوغان للانتخابات الرئاسية المقبلة.



وقال، في تصريحات صحفية “جمهوريت” التركية: “هذه الفترة الرئاسية هي الأولى للرئيس أردوغان، وعليه، لا يوجد أي مانع قانوني أو دستوري من ترشحه”، مشددا على أن “قضية ترشح أردوغان ليست قضية تخص أحزاب المعارضة، بل هي قضية قانون ودستور”.



وأضاف: “بخصوص الترشح لفترتين رئاسيتين، نقول بكل وضوح، إن هناك حكمين قانونين اثنين.. الأول بدأ في 2007 وانتهى العمل به في أبريل 2018، والثاني بدأ في أبريل 2018 مع إعلان جدول الانتخابات التي تمت في ذلك العام بعد التحول للنظام الرئاسي من البرلماني”.

أردوغان

وأوضح أنه بناء على هذا القانون الذي بدأ في أبريل 2018، فإنه يحق للجميع الترشح لفترتين رئاسيتين اثنتين، وأن القانون المعدل أعطى الحق من جديد لكل المواطنين بإمكانية الترشح لولايتين اثنتين، بما يشمل أيضا من شغلوا فترة رئاسية سابقة في تركيا، لافتا إلى أن الأمر لا يقتصر على الرئيس الحالي، بل يشمل الرؤساء السابقين الذي أمضوا فترتين رئاسيّتين قبل تعديل القانون.



وتابع: “في التعديلات الدستورية التي أقرت بتركيا في العام 2017، فإن المادة 101 من الدستور قد تغيرت، وتم دمجها مع المادة 102 لتصبحا مادة واحدة، وهي التي تحدّد الترشح للرئاسة”.



وتأتي تصريحات رئيس البرلمان التركي، ردا على البيان الصادر عن اجتماع “الطاولة السداسية” الذي جمع أمس الخميس، قادة 6 أحزاب من المعارضة في تركيا، أعلنوا خلاله رفضهم لترشح أردوغان لولاية ثانية. واعتبر البيان أن إعلان ترشحه للانتخابات المقبلة يمثل انتهاكا للدستور.