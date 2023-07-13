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Posted inأخبار أريبيان بزنس

الكويتيون يتزوجون شتاءً ويطلقون صيفاً

الزواج في الكويت يزداد في الشتاء ويكثر الطلاق في الصيف

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الزواج في الكويت
أكثر الزواجات في الكويت خلال 2022 تمت في الشتاء (الصورة أنشأت عبر الذكاء الاصطناعي Microsoft Edge أريبيان بزنس)

أظهرت إحصائية رسمية حديثة أن أكثر معدلات الزواج بين الكويتيين خلال العام 2022 تمت خلال فصل الشتاء فيما كثرت حالات الطلاق في فصل الصيف وخاصة في شهر أغسطس/آب.

وأوضحت الإحصائية الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية، بحسب صحيفة “الرأي” المحلية، أن أكثر حالات الزواج بين كويتيين سجلت في مارس/آذار 969 وفبراير/شباط 886 وديسمبر/كانون الأول 822 ونوفمبر/تشرين الثاني 814، فيما سجلت أعلى معدلات الطلاق في أغسطس/آب 644 ويونيو/حزيران 640.

وشهد شهر مارس/آذار 2022 أعلى معدلات الزواج وكان أيضاً من بين أعلى معدلات الطلاق مع 635 حالة لزوج كويتي، من أصل 828 حالة لجميع الجنسيات.

وسجلت أقل حالات الزواج بين زوجين كويتيين في أبريل/نيسان (486 حالة)، وأيضاً أقل حالات طلاق لزوج كويتي (409 حالات).

وبلغ عدد حالات الطلاق خلال العام 2022 نحو 8307 حالات، بينها 6393 حالة طلاق لزوج كويتي، و1914 لزوج غير كويتي.

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