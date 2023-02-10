فادي طنّوس by فادي طنّوس

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ياهو تعتزم الاستغناء عن 1600 موظف

فادي طنّوس by فادي طنّوس
ياهو

أعلنت شركة “ياهو” أنها تعتزم تسريح 20% من قوتها العاملة بنهاية العام الجاري، مع التخلص من ألف وظيفة هذا الأسبوع فقط. 

وكان شركة الأسهم الخاصة ابولو غلوبل مانجمنت قد استحوذت على 90% من ياهو في أيلول/سبتمبر 2021، وكان لدى الشركة 10 آلاف موظف في هذا الوقت.

وكان موقع “أكسيوس” أفاد أن أكثر من 1600 موظف لدى ياهو سيفقد وظيفته ما يشير إلى أن عدد الموظفين في الوقت الحالي قريب من 8 آلاف.

وأشارت الشركة إلى أنها ستحول جهودها لشراكتها التي تبلغ مدتها 30 عاماً مع تابولا (شركة إعلانات رقمية) وذلك من أجل تلبية الخدمات الإعلانية.

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وكشفت تقارير صحافية أميركية في كانون الثاني/يناير الماضي أن عدداً من الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا تتحضر لتسريح أعداد كبيرة من موظفيها في الفترة المقبلة، ورجحت أن يصل العدد الإجمالي لهؤلاء بنحو 64 ألف موظف.

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