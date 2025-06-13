يانغو  تحدّث مساعد الصوت الذكي “ياسمينة” بمهارات أقوى في الترجمة

أعلنت مجموعة يانغو، عن تحديث النموذج اللغوي الكبير (LLM) المدمج في مساعدة الصوت الذكية “ياسمينة” بهدف تعزيز قدراتها على تقديم إجابات أكثر دقة باللغتين العربية والإنجليزية تتميز بالوعي الثقافي والارتباط الوثيق ياسمينة بالسياق. يأتي هذا التحديث كجزء من الطرح التدريجي لحزمة “YangoAI”، وهي مجموعة من ميزات وتقنيات الذكاء الاصطناعي المُصممة لتلبية الاحتياجات المُحددة للمستخدمين في المنطقة، مما يرتقي بمجموعة واسعة من منتجات الشركة وخدماتها، بما في ذلك “ياسمينة”.

الآن، أصبح بإمكان مساعدة الصوت الذكية “ياسمينة” تقديم إجابات باللغة العربية أكثر صلة ومجاراة للوقت بنسبة 30%، وذلك بفضل القدرات المُحسّنة على تحليل مستندات ومعلومات الويب. كما يمكّن النموذج اللغوي الكبير من تفاعلات أكثر سلاسة في المحادثات، ويقلل من نسبة رفض الإجابات غير الضرورية بما يصل إلى 50% تقريباً.

بالإضافة إلى المعالجة اللغوية المعززة، يرتقي النموذج اللغوي الكبير الجديد بفعالية “ياسمينة” كمساعدة ذكية متعددة اللغات. من أبرز التطورات التي يشملها التحديث الارتقاء بقدرة “ياسمينة” على التعامل مع الترجمة، إذ تُمكّن هذه الميزة المستخدمين ثنائيي اللغة، ومتعلمي اللغات، والمعلمين، ومنشئي المحتوى في المنطقة من الترجمة بدقة بين العربية والإنجليزية.

تُقدّم “ياسمينة” الآن توصيات أكثر ارتباطاً بالسياق وسهلة التنفيذ حول الأنشطة اليومية والخيارات الممكنة لأنماط الحياة المختلفة. على سبيل المثال، يُمكنك أن تطلب من “ياسمينة” توصيات حول أفضل الأنشطة لقضاء الوقت في دبي، أو الجمع بين الأنشطة الحديثة والتراثية. سواءً كنت تبحث عن معلومات حول موضوع ما أو ترغب بالاطلاع على تفاصيل مفهوم معقد، من التاريخ إلى تقنية البلوك تشين، تقدّم لك “ياسمينة” إجابة واضحة ودقيقة كل مرة.

كما تمتد قدرات “ياسمينة” المحسّنة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى مساعدة الأفراد والمهنيين لإنجاز المهام اليومية وإنشاء المحتوى باللغتين العربية والإنجليزية، فهي تستطيع تحويل العملات آنيًا، فضلاً عن تقديم الدعم والتوجيه للطلبة في حل واجباتهم المدرسية بشكلٍ مستقل، وتعزيز مهارات التفكير النقدي والاستدلال. كما أن بإمكان “ياسمينة” المساعدة في تبادل الأفكار، وتأليف القصائد وقصص ما قبل النوم، واقتراح الألغاز للأطفال.

وبهذه المناسبة، صرّح رامي أبو عرجة، المدير الأول لقسم التسويق والابتكار، “ياسمينة”، يانغو الشرق الأوسط: “بفضل تقديم استجابات أكثر دقةً ووعياً بالثقافات المختلفة، بالإضافة إلى مجموعة من المهارات الإضافية والقدرات المحسّنة، يُرسّخ أحدث تحديث لمساعدة الصوت الذكية “ياسمينة” مكانته كرفيق يومي موثوق لتلبية مختلف الاحتياجات. من سرد القصص الإبداعية إلى الترجمة، تُثري “ياسمينة” حياة الأفراد بالذكاء الاصطناعي المُركّز على الإنسان، وتجعل الابتكار في متناول الجميع. ومع الجهود المتواصلة في المنطقة لدفع عجلة التحول الرقمي، ستواصل مجموعة يانغو تطوير قدرات “ياسمينة” لتصبح أكثر فائدةً وتنوعاً وارتباطاً بالحياة اليومية.”

ترتكز حزمة يانغو للذكاء الاصطناعي (YangoAI) على تقنيات محسّنة يتم تدريبها باستمرار على بيانات خاصة بكل منطقة، مما يُمكّن خدمات مجموعة يانغو من عكس الثقافات المحلية وتوقعات المستخدمين في جميع أنحاء الشرق الأوسط بشكل أفضل.

يمكن للمستخدمين معرفة المزيد عن نسخة “ياسمينة” المحدّثة المدعومة بتقنية يانغو للذكاء الاصطناعي (YangoAI) على yasmina.yango.com، أو تجربتها مباشرة من خلال أجهزة “ياسمينة” الذكية الخاصة بالشركة.