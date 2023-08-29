لامين يامال يفضل إسبانيا على المغرب

أكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن لاعب برشلونة الناشئ لامين يامال قرر اختيار الانضمام لمنتخب إسبانيا ليفضله بذلك على منتخب بلاده الأصلية المغرب.

ويمكن ليامال ان يختار بين 3 منتخبات كونه يتحدر من اب مغربي وأم من غينيا الاستوائية، وولد في إسبانيا.

وأشارت الصحيفة أن يامال البالغ من العمر 16 عاماً سيكون ضمن تشكيلة المدرب لويس دي لا فوينتي التي ستعلن يوم الجمعة القادم.

وينوي المدرب استدعاء اللاعب الشاب لخوض مباراتي تصفيات بطولة كأس أوروبا 2024، ضد جورجيا في 8 أيلول/سبتمبر في تبليسي، وقبرص في 12 منه في غرناطة.

وفضل يامال تمثيل الدولة التي ولد ونشأ فيها على بلاد والده المغرب ووالدنه غينيا الاستوائية ليصبح أجدد اللاعبين المنضمين الى “لا روخا”.

وكشفت الصحيفة أن فرانسيس هيرنانديز وفيسينتي بلانكو وهما مسؤولان عن هيكل المنتخب الإسباني اجتمعا مع والدي اللاعب لشرح مخطط اتحاج اللعبة بخصوص نجلهما وانتهى الاجتماع بقرار الانضمام إلى بطل العالم عام 2010.

في المقابل كشفت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن يامال عقد اجتماعات مع الطرف المغربي أيضاً، حيث اجتمع مع وليد الركراكي مدرب “منتخب المغرب”أسود الأطلس”.

وذكرت أن الركراكي سيعلن قائمة المغرب الخميس، لمباراتي ليبيريا وبوركينا فاسو في أيلول/سبتمبر المقبل.

وأشارت تقارير اعلامية سابقة أن رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع اجتمع باللاعب ووالده في برشلونة قبل شهور.

وكان يامال شارك مع منتخبات إسبانيا للفئات العمرية تحت 15 و16 و17 و19 عاماً.

وعلى الرغم من قرار تفضيل الانضمام لمنتخب إسبانيا، فإن ذلك لن يمنع يامال من الانضمام لاحقاً لمنتخب المغرب، وفقاً لتعديل القاعدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في عام 2020.

وتسمح اللوائح الخاصة بالفيفا لمن لعبوا 3 مباريات كحد أقصى مع منتخب أول قبل أن يبلغوا 21 عاماً باللعب لمنتخب آخر، على أن تنقضي فترة 3 سنوات بين آخر لقاء للاعب مع المنتخب الأول وأول لقاء له مع الثاني.

وتلغى مفاعيل الاستثناء في حال مشاركة اللاعب في إحدى مباريات كأس العالم، ما يمنعه من امكانية اللعب مع منتخب آخر.