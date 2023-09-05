لامين يامال: لهذه الأسباب فضلت إسبانيا على المغرب (فيديو)

أعرب لامين يامال النجم الصاعد في فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، عن سعادته باختياره ليكون ضمن تشكيلة منتخب إسبانيا الأول، والمشاركة في تصفيات كأس أوروبا “يورو 2024”.

وكشف يامال البالغ من العمر 16 عاماً، أنه لطالما كان يحلم بتمثيل “لاروخا” على الرغم من أن لديه خيارين اخرين بتمثيل المغرب بلاد والده أو غينيا الإستوائية الدولة التي تتحدر منها والدته.

وولد يامال في ماتارو الإسبانية في 13 تموز/يوليو 2007، ورفعه مدرب برشلونة تشافي من فريق الشباب (برشلونة ب) إلى الفريق الأول وأصبح اساسياً في تشكيلته لما يظهره من مهارات عالية، حتى أن الصحافة توجته خليفة لأسطورة الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال يامال في لقاء نشرته صفحات الاتحاد الإسباني على وسائل التواصل الاجتماعي: إنه أمر لا يُصدق أن أشهد ذلك، وآمل بأن أستمتع به على أكمل وجه”.

? INSIDE | Lamine Yamal: "Quiero ganar todo lo que se pueda con la @SEFutbol".



?? Acompañamos al jovencísimo delantero en sus primeras horas con una absoluta a la que piensa aportar “alegría, verticalidad y desparpajo”.



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ويخوض منتخب إسبانيا بقيادة المدرب لويس دي لا فوينتي، مباراتين ضد جورجيا وقبرص، في التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا “يورو 2024” في 8 و12 أيلول/سبتمبر الجاري.

وحول سبب تفضيله اللعب مع إسبانيا قال يامال: “لعبت دوماً مع إسبانيا، منذ منتخب تحت 15 عاماً، وكان واضحاً بالنسبة إليّ أنني أريد اللعب مع إسبانيا، والفوز بكل شيء ممكن مع هذا المنتخب، بطولة أوروبا وكأس العالم وكل ما هو ممكن”.

وأشار إلى أنه يريد أن يتعلّم من جميع زملائه في الفريق، مستدركاً: “جميعهم جيدون جداً، ولكن عندما بدأ (ماركو) أسينسيو اللعب أحببته حقاً وركّزت عليه”. ولفت إلى أنه لن يبلغه بذلك شخصياً، نتيجة خجله.