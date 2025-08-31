ياس مول تشهد افتتاح تشيبوتلي في توسع جديد في الإمارات للعلامة الأمريكية

أعلنت سلسلة مطاعم “تشيبوتلي Chipotle” عن افتتاح فرعها الثالث في الإمارات العربية المتحدة، بالشراكة مع مجموعة الشايع. يقع الفرع الجديد في “ياس مول” في أبوظبي، ليضاف إلى فرعين ناجحين في دبي، مما يجسد سرعة انتشار العلامة الأمريكية في المنطقة. يمثل هذا الافتتاح فصل جديد في سلسلة توسعات “تشيبوتلي” التي بدأت في أبريل الماضي بافتتاح أول فروعها في الشرق الأوسط بالكويت. ومنذ ذلك الحين، افتتحت الشراكة بين “تشيبوتلي” و”الشايع” ستة مطاعم، ثلاثة في الكويت وثلاثة في الإمارات، وتخطط لافتتاح فرع سابع في قطر قريبًا، مع خطط طموحة لزيادة عدد الفروع في الإمارات والكويت قبل نهاية العام الجاري. ويأتي هذا التوسع المدفوع بالنتائج المبهرة التي حققتها المطاعم في الكويت ودبي، والتي تجاوزت التوقعات، بحسب ما أكد المدير التنفيذي لقطاع الضيافة في مجموعة الشايع، جيف كلين. من جانبه، عبر نيت لوتون، رئيس إدارة تطوير الأعمال في “تشيبوتلي”، عن حماسه لمواصلة هذا الزخم، مؤكدًا أن هذا الافتتاح يمثل علامة فارقة في الشراكة مع مجموعة الشايع، ويهدف إلى تقديم أطباق “تشيبوتلي” المحضرة من مكونات طبيعية إلى المزيد من المجتمعات في المنطقة. تعتبر هذه الشراكة مع مجموعة الشايع أول اتفاقية امتياز دولية لـ”تشيبوتلي”، مما يعكس الثقة الكبيرة التي توليها الشركة لخبرة الشايع في أسواق المنطقة لضمان انطلاقة سريعة وناجحة في الاقتصادات الواعدة بالنمو. هذا التوسع لا يقتصر على منطقة الخليج فقط، فـ”تشيبوتلي” تواصل مسيرتها العالمية بخطى ثابتة، مع خطط لافتتاح ما يصل إلى 345 مطعمًا جديدًا هذا العام حول العالم، بهدف الوصول إلى 7000 موقع في أمريكا الشمالية على المدى الطويل.

