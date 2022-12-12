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ياسين بونو: حقيقة المفاوضات للانتقال إلى ريال مدريد

هل ينتقل الحارس المغربي ياسين بونو إلى ريال مدريد؟ سؤال يتردد في الأوساط الرياضية بعد تألق اللاعب مع منتخب بلاده في كأس العالم، وفي الوقت ذاته، بحث الريال عن حارس منافس للبلجيكي تيبو كورتوا.
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كشفت صحيفة “ديفينسا سنترال” الإسبانية، أن نادي ريال مدريد يخطط للتعاقد مع ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب، بعد تألقه مع منتخب بلاده، والصعود للدور قبل النهائي.

وذكرت الصحيفة أن الريال يسعى للتعاقد مع بونو:

  • لدعم مركز حراسة المرمى
  • التخلص من الحارس الاحتياطي أندري لونين
  • التعاقد مع حارس مميز لمنافسة البلجيكي تيبو كورتوا على مركز أساسي في الفريق.

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وأوضحت “ديفينسا سنترال” أن ريال مدريد يرغب في استغلال حاجة الفريق الأندلسي لإصلاح الميزانية، لكنها أوضحت أن أشبيلية لن يقبل ببيع الحارس المغربي بأقل من 30 مليون يورو، وهو مبلغ لن يوافق الريال على دفعه، بحسب الصحيفة.

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يذكر أن ياسين بونو أصبح أول حارس إفريقي يحافظ على نظافة شباكه في ثلاث مباريات في نسخة واحدة من نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

 وكانت إدارة نادي أشبيلية الإسباني لكرة القدم، أعلنت، في أبريل الماضي، تجديد عقد حارسها الدولي المغربي ياسين بونو إلى سنة 2025.

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