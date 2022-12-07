المغرب: ياسين بونو حارس العرين ومروض الثيران

خلد ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي لكرة القدم اسمه في سجلات تاريخ كرة القدم، بعدما ساهم مع زملائه في تحقيق إنجاز عربي غير مسبوق بالصعود إلى دور الثمانية لكأس العالم.

وينسب الفضل لـ”بونو” في صعود أسود الأطلس لربع النهائي بعدما، استطاع الزود عن مرماه خلال أشواط المباراة الأربعة أمام المنتخب الإسباني ، وتصديه لركلتي ترجيح بعد الركلة الأولى التي اصطدمت بالقائم.

رقم قياسي في التصدي لركلات الترجيح

وبالعودة لسجلات كأس العالم فإن بونو سيكون ضمن الحراس القلائل الذين استطاعوا التصدي لركلتي ترجيح، بينما لم يسبق لأي حارس عربي أو إفريقي التصدي لأكثر من ركلة ترجيح في كأس العالم خلال مباراة واحدة.

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وعقب التأهل التاريخي، قال ياسين بونو للصحفيين: “هذه لحظة تاريخية.. نشكر الجماهير التي ساندتنا.. قدمنا مباراة رائعة ولم نستسلم رغم أن إسبانيا استحوذت على الكرة”.

من جهته، قال مدرب إسبانيا لويس إنريكي، إن بونو “حارس رائع في ركلات الترجيح واليوم كان رائعا”.

حياته ومسيرته

ولد ياسين بونو عام 1991 في مونتريال بكندا لأبوين مغربيين من مدينة فاس.

عام 1991 في بكندا لأبوين مغربيين من مدينة فاس. بعد عودة أسرته إلى المغرب، التحق بأكاديمية الوداد الرياضي في الدار البيضاء وهو في سن الثامنة.

في عام 2010 صعد للفريق الأول بنادي الوداد، وهو في التاسعة عشرة من عمره.

في يونيو 2012 انتقل إلى أتلتيكو مدريد.

في سبتمبر 2014 انتقل إلى ريال سرقسطة على سبيل الإعارة.

في يوليو 2016 انتقل إلى نادي جيرونا

في 4 سبتمبر 2020 انتقل إلى نادي إشبيلية.

في ديسمبر 2021، تصدر الدولي المغربي ياسين بونو، حارس مرمى أشبيلية تصنيف أكثر الحراس حفاظا على نظافة شباكهم خلال 32 مباراة من أصل 59 مباراة.

في أبريل 2022، أعلنت إدارة نادي أشبيلية تجديد عقد بونو إلى غاية 2025.

بونو يفضل المغرب على كندا

فضل بونو الانضمام للمنتخب المغربي على المنتخب الكندي رغم اهتمام مدرب كندا السابق كولن ميلر به، وشارك بونو في العديد من المباريات في فئة الشباب للمنتخب المغربي بين 2011 و2012، ثم كانت أول مباراة له مع المنتخب المغربي سنة 2013 ضد بوركينافاسو، شارك في كأس إفريقيا 3 مرات 2017، 2019 و2022. وكأس العالم مرتين روسيا 2018 وقطر 2022.

رقم قياسي مع أشبيلية

في فبراير 2021، دخل بونو تاريخ نادي أشبيلية والليغا الإسبانية بعد أن حافظ على نظافة شباكه لمدة 557 دقيقة في الدوري الإسباني. متجاوزًا الرقم القياسي للحارس بيتو البالغ 516 دقيقة والذي سجله عام 2015.

تسجيل الأهداف

لم يبرع بونو فقط في التصدي للأهداف، وإنما شارك زملاءه في التسجيل أيضا، ففي مارس 2021، سجل بونو هدفا في الدقيقة الأخيرة من مباراة أشبيلية أمام بلد الوليد، لينقد فريقه من الخسارة بعدما كانوا متأخرين بهدف، ليدخل التاريخ مجددا كأول حارس في تاريخ نادي إشبيلية يسجل هدفا في الدوري الإسباني، وأول حارس أفريقي وعربي في التاريخ يسجل هدفًا في الدوريات الخمس الكبرى.

خليفة الزاكي

لا ينسى محبو كرة القدم أسطورة حراسة المرمى الإفريقية والعربية المغربي بادو الزاكي، الذي اعتبر في وقت سابق ياسين بونو خليفته، وأكد أنه يستحق مكانته في الدفاع عن عرين الأسود بصفة أساسية، ليأتي مونديال 2022 ويؤكد ذلك بتألق بونو أمام إسبانيا.