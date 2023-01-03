ياسين بونو حائر بين بايرن ويونايتد

بعد تألقه الملفت في بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي استضافتها قطر نهاية العام المنصرم، ومساهمته في تأهل منتخب المغرب للمربع الذهبي والحصول على المركز الرابع، يقف الحارس ياسين بونو حائراً أمام تهافت العروض عليه لضمه لأكبر الفرق الأوروبية.

ويلعب بونو حالياً في صفوف إشبيلية الذي حصل معه على جائزة أفضل حارس مرمى في الدوري الإسباني في الموسم الماضي.

وتتنافس الأندية الأوروبية للحصول على توقيع بونو الذي أبهر العالم بمستواه في مونديال قطر، وفي مقدمة هذه الأندية بايرن ميونيخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية انطلقت مطلع العام الجديد وتستمر حتى نهاية شهر كانون الثاني/يناير الجاري.

من هو ياسين بونو حارس منتخب المغرب ونادي إشبيلية الإسباني؟

العمر: 31 عاماً

المركز: حارس مرممى

النادي الحالي: إشبيلية الإسباني

مثل فريقه في 83 مباراة

مثل منتخب المغرب في 52 مباراة

هل يكون بونو بديلاً لنوير أو دي خيا؟

وذكر موقع “فوت ميركاتو” أن بايرن ويونايتد، دخلا في محادثات مع الحارس للتعاقد معه، بعد أن أبدى الأخير استعداده للرحيل لرغبته الكبيرة بخطوة تقدمه في مساره الاحترافي.

وسيتعين على أي فريق طامح بالحصول على خدمات بونو تسديد القيمة التي يضعها إشبيلية للتخلي عن حارسه المميز.

وأشارت تقارير إعلامية أن النادي الأندلسي لن يقبل بأقل من 30 مليون يورو مقابل الاستغناء عن بونو، ما قد يصعب من مهمة بايرن المطالب بتعويض حارسه المصاب العملاق مانويل نوير.

ويحتاج يونايتد للتعاقد مع حارس جديد قريباً، لاسيما أن حارسه الإسباني دافيد دي خيا قد يغادر الفريق نهاية الموسم دون تجديد عقده مع الشياطين الحمر.

وتسعى إدارة مانشستر يونايتد لتجديد عقد حارسها لتفادي رحيله مجاناً في نهاية الموسم، لكن المفاوضات متوقفة ما يشير لرغبته بالرحيل.

ووفقاً لموقع “ترانسفير ماركت” المتخصص بانتقالات اللاعبين والقيمة السوقية فقد تم وضع مبلغ 15 مليون يورو كقيمة لحارس أسود الأطلس.