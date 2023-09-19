ويفا يحقق في بيع باريس سان جيرمان 3 لاعبين لقطر

نشرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية تقريراً حول اقدام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ويفا” على فتح تحقيق في صفقات قام بها باريس سان جيرمان بعد بيعه 3 لاعبين لناديَين قطريين.

وأشارت الصحيفة إلى أن “ويفا” يعتبر أن ثمة تقارباً شديداً بين البائع والشاري. ولن يتمكّن الفريق الفرنسي من إدراج هذه العمليات في حساباته المالية.

وأفادت معلومات بانتقال الإيطالي ماركو فيراتي وعبدو ديالو إلى النادي العربي القطري، في مقابل 45 مليون يورو و15 مليون يورو على التوالي، والألماني يوليان دراكسلر إلى الأهلي في مقابل 20 مليون يورو.

وجمع باريس سان جيرمان نحو 80 مليون يورو من قطر، أبرز مساهم في النادي الفرنسي، من خلال صندوق “قطر للاستثمارات الرياضية”.

وأثار ذلك شكوكاً بشأن اللعب المالي النظيف، إذ تساءل خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني: “هل يعتقدون بأننا أغبياء؟”.

باريس سان جيرمان واللعب النظيف

وذكّرت ليكيب” أن “ويفا” خفّض سابقاً قيمة عقود رعاية موقعة مع شركات قطرية، بما في ذلك “بنك قطر الوطني” و”أوريدو” و”بي إن سبورتس” و”الهيئة العامة للسياحة” و”أسبيتار”، معتبراً أن هذه الشركات وباريس سان جيرمان هي “أطراف ذات صلة”.

كما أن خبراء اللعب المالي النظيف في الاتحاد الأوروبي يستطيعون “تجميد” إدراج عائد انتقال لاعب، في الحسابات المالية لنادٍ، إذا اعتبروا أن الصفقة تتم بين أطراف ذات صلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هيئة الرقابة المالية على الأندية التابعة للاتحاد الأوروبي، ستراقب عن كثب في الأسابيع المقبلة هذه الانتقالات الثلاثة للناديين القطريين، لا سيّما أن باريس سان جيرمان يخضع لـ “اتفاقية تسوية” مع “ويفا”، بعد تغريمه في 2 أيلول/سبتمبر 2022، 65 مليون يورو، 55 منها مع وقف التنفيذ.

لكن باريس سان جيرمان يعتبر أن “لا مشكلة” في الأمر، مشدداً على أن صندوق “قطر للاستثمارات الرياضية” ليس مساهماً في ناديَي العربي والأهلي، كما أن اللاعبين الثلاثة “بيعوا بسعر السوق”.