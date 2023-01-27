ويز إير أبوظبي تنقل نحو 1.2 مليون مسافر في 2022

أعلنت “ويز إير أبوظبي“، شركة الطيران منخفضة التكلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن نتائجها التشغيلية خلال عام 2022.

وسجلت الشركة، التي تأسَّست بالتعاون بين “ADQ القابضة”، ومجموعة “ويز إير” القابضة المحدودة، أرقاماً قياسيةً خلال عام 2022، تضمَّنت تسيير أكثر من 6000 رحلة، ونقل ما يزيد على 1.2 مليون مسافر.

ونقلت “ويز إير” أكثر من 600 ألف مسافر في رحلات مباشرة إلى دولة الإمارات خلال عام 2022، ما يسهم في دفع عجلة النمو المستدام في قطاعي الثقافة والسياحة في أبوظبي، وتوفير فرص سفر متميزة للمسافرين على متن جميع الدرجات.

وتدعم الشركة رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، الرامية إلى الترحيب بالعالم في العاصمة الإماراتية، حيث تلتقي الثقافات، وتنطلق الأجيال في دروب الإبداع والاكتشاف. كما تتطلَّع «ويز إير أبوظبي» إلى تحقيق مزيد من النمو في المستقبل، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، التي اعتمدتها الحكومة الإماراتية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات بصفتها واحدةً من أبرز الوجهات السياحية في العالم.

36 وجهة في 25 دولة

وتسيِّر الشركة رحلاتها حالياً إلى 36 وجهة في 25 دولة انطلاقاً من أبوظبي، وتعتزم تسريع وتيرة عملياتها والتوسُّع بشكل أكبر خلال عام 2023،في إطار سعيها لمنح محبّي السفر والاستكشاف فرصاً أكثر لاختبار تجارب سفر فريدة بتكلفة معقولة. وتواصل شركة الطيران الوطنية، التي تُعدُّ اليوم ثاني أكبر شركة نقل في أبوظبي من حيث القدرة الاستيعابية، الوفاء بوعدها المتمثّل بإتاحة السفر للجميع، والمساهمة في التطوير المتواصل لقطاع السياحة في دولة الإمارات.

وقد ضاعفت “ويز إير أبوظبي” حجم أسطولها، وهيكلها التنظيمي، من خلال زيادة عدد الطائرات من أربع إلى ثماني طائرات من طراز “إيرباص إيه 321 نيو” الحديثة، التي يبلغ متوسط عمرها سنةً واحدة، تأكيداً على التزامها بتحقيق الاستدامة، إلى جانب بصمتها البيئيّة التي تعدُّ الأقل بين الشركات المنافسة في المنطقة.

ويز إير أبوظبي توفر خيارات سفر مريحة

وطرحت “ويز إير أبوظبي” خيارات جديدة للسفر في دولة الإمارات، بما ينسجم مع الرؤية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، وعمليات التوسُّع الأخيرة في آسيا الوسطى، وجزر المالديف، ومنطقة الخليج، ما يوفِّر خيارات سفر مريحة من أبوظبي إلى مختلف وجهات شبكة “ويز إير” المتنامية. وتواصل الشركة تطوير شبكة رحلاتها المنطلِقة من دولة الإمارات لتقديم المزيد من مسارات الطيران منخفضة التكلفة لعملائها من السيّاح والمقيمين في الدولة، ما يتيح لهم السفر بشكل مريح ومباشر إلى مجموعة متنوّعة من الوجهات الثقافية، بما فيها المدن الحيوية، والوجهات الطبيعية المميزة.

وقال مايكل بيرلويس، المدير العام لشركة “ويز إير أبوظبي”: “نفخر بالإنجازات المذهلة والأرقام القياسية التي حقَّقناها خلال العام الماضي، لا سيما نجاحنا في نقل أكثر من مليون مسافر. ويسرُّنا توفير فرص السفر للجميع للاستمتاع بتجارب رائعة، كما نشكر جميع عملائنا على ثقتهم بنا. ويعكس نمو الشركة المذهل خلال عام 2022، مدى التزامنا بإتاحة السفر بأسعار مناسبة للجميع ودعم نمو قطاع السياحة المزدهر في دولة الإمارات. ونسعى لمواصلة توفير أكثر خيارات السفر ملاءمة، وبأسعار مناسبة للجميع إلى المزيد من الوجهات المتميزة، من خلال أسطولنا المتنامي من طائرات إيرباص A321neo. إننا نترقَّب بحماسة النمو المستقبلي في عام 2023، ونتطلّع لاستقبالكم على متن أسطولنا الحديث والمستدام”.

وتحرص شركة “ويز إير أبوظبي”، بموقعها الاستراتيجي في دولة الإمارات، على توفير تجارب سفر مريحة، وعالية الجودة، ومنخفضة التكلفة إلى وجهات عدة، بما فيها الإسكندرية، وسوهاج (مصر)، وألماتي، ونورسلطان (كازاخستان)، وعمّان، والعقبة (الأردن)، وأنقرا (تركيا)، وأثينا، وسانتوريني (اليونان)، وسمرقند، وطشقند (أوزباكستان)، وباكو (أذربيجان)، وبلغراد (صربيا)، والدمام (المملكة العربية السعودية)، والكويت (الكويت)، وكوتايسي (جورجيا)، والمنامة (البحرين)، وماليه (المالديف)، والمدينة المنورة (المملكة العربية السعودية)، ومسقط وصلالة (عُمان)، وساراييفو (البوسنة)، وتل أبيب (إسرائيل)، وتيرانا (ألبانيا)، ويريفان (أرمينيا)، وغيرها من الوجهات.

وتؤمِّن الشركة للمسافرين خدمة حجز التذاكر بكل راحة وسلاسة خلال هذه الفترة الاستثنائية، حيث توفِّر لهم خدمة ويز فليكس التي تتيح للمسافرين إمكانية إلغاء حجوزاتهم قبل ثلاث ساعات من المغادرة من دون أيِّ رسوم إضافية، واسترداد كامل السعر الأصلي للتذكرة مباشرةً.