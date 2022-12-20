ويجز في المونديال: شاهدته الدنيا ومُهدد بالمنع في مصر.. رحلة مغني الراب من “منحوس” إلى “عز العرب”

في أغنيته “منحوس”، التي قدمها في مصر وحققت 7 ملايين مشاهدة على يوتيوب، يقول مغني الراب المصري ويجز :”أنا منحوس.. جيلي اتمرد، جيلي اتغرب، جيلي جرب، جيلي عارف فين الصح، جيلي عارف قيمته بره”. وفي الاستراحة بين الشوطين في نهائي مونديال قطر بين الأرجنتين وفرنسا، وقف ويجز، بالجلباب البلدي المصري في ملعب لوسيل، يغني أمام المليارات من المشاهدين لـ “عز العرب”، بينما مازال مهددا بالمنع من الغناء في مصر من قبل نقابة الموسيقيين.

جدل

يتواصل الجدل في مصر منذ أعلن ويجز أنه سيشارك في إحياء حفل نهائي المونديال بعدما تردد عن أن نقابة الموسيقيين تطالب ويجز بالحصول على تصريح منها قبل مشاركته، لكن نقيب الموسيقيين المصريين، مصطفى كامل أكد:

أن نقابة المهن الموسيقية لا مشكلة لديها إطلاقا في قيام ويجز بإحياء حفل نهائي كأس العالم

أنه لم يصدر عنها إطلاقا ما يفيد أنها ستحقق معه في حال عدم حصوله على تصريح

النقابة فقط تطالب ويجز بالحضور إليها مثله مثل بقية زملائه من المطربين والموسيقيين للحصول على عضويتها

وتصريح منها بإحياء الحفلات داخل مصر

أنه في حال عدم حضور ويجز لنقابة الموسيقيين وتقنين وضعه فسيتم منعه من إحياء الحفلات في مصر

أن النقابة ستنسق في ذلك مع جميع الجهات المختصة لتنفيذ المنع وتحقيق سيادة القانون على الجميع

أن المغنيين والموسيقيين الأجانب فقط هم غير المطالبين بالحصول على تصاريح من نقابة الموسيقيين لإحياء الحفلات بمصر، بل تطبق عليهم إجراءات قانونية أخرى خاصة بعمل الأجانب في مصر

أنه شخصيا لا يعرف ويجز ولم يلتقيه

من هو ويجز؟

وهكذا، شاهد العالم كله ويجز وهو يغني دون أن يعلم أنه لا يحمل التصريح النقابي بالعمل داخل جمهورية مصر العربية، وفيما يلي ما نعلمه عنه:

أحمد علي المعروف باسم ويجز من مواليد الإسكندرية عام 1998

درس في كلية الآداب قسم لغات شرقية، جامعة الإسكندرية

بدأ الغناء عام 2017 بلون غنائي خاص به يسمى الراب الذي يجمع بين العربية وبعض الكلمات الأجنبية

أول أغانيه تحمل اسم “بطلوا فيك”

كانت أولى نجاحاته الحقيقة أغنية “تي إن تي” التي طرحت عام 2018 حيث حققت أكثر من 3 ملايين مشاهدة على يوتيوب

في 11مارس/آذار من عام 2020، حقق كليب مهرجان “دورك جي” نجاحا كبيرا حيث تجاوز 24 مليون مشاهدة خلال شهرين فقط، وعلى مدار العام حقق 77 مليون مشاهدة

من أشهر أغانيه “منحوس” والتي حققت 7 مليون مشاهدة على اليوتيوب

حقق شهرة واسعة وجدلا كبيرا أيضا منذ ظهوره بين مؤيدين لما يقدمه ومعترضين عليه

شروط

كانت نقابة الموسيقيين قد وضعت العام الماضي عندما كانت برئاسة هاني شاكر، شروطا لعمل مطربي الراب منها منع الغناء على فلاشه ويكون الغناء أو الأداء من خلال فرقة موسيقية لا تقل عن 8 عازفين، والالتزام بمبادئ الوقوف علي خشبة المسرح. ومؤخرًا أصدر مصطفى كامل بعد توليه رئاسة نقابة الموسيقيين خلفًا لهاني شاكر، شروطًا لمطربي الراب وهي أن لا تقل الفرقة المصاحبة لمطربي الراب عن 6 أعضاء، مع الالتزام بالذوق العام.