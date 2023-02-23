تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة مؤتمر “ويب 3 ديلايت” Web3 Delight في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة الرياض يوم 6 مارس/آذار المقبل.

وتجسد هذه الفعالية حدثاً متميزاً في عالم الويب 3.0، وتنعقد بشكل هجين بهدف تعزيز التفاعل بين مختلف الأطراف المعنية في هذا القطاع، وتمكين ودعم النماذج الاقتصادية المتطورة التي تتسم بالاستباقية والتخصيص والتعاون ويسودها الأمان.

وذكر بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه أن مؤتمر “ويب 3 ديلايت” يعتبر من بنات أفكار بول لالوفيتش، الشريك في شركة أجيل ديناميكس Agile Dynamics ومؤسس SyntheticEquity.io. وستساهم سلسلة الفعاليات هذه في ربط أسواق النمو بالمهتمين في مجالات الويب 3.0 الواسع لتعزيز تقنياته ودفع عجلة تبنيها.

ومن المتوقع أن تستقطب نسخة الرياض من المؤتمر نحو 3 آلاف شخص من أكثر من 30 دولة بحضور شخصي وعبر الإنترنت، لتمثل امتداداً للنجاح الواسع الذي حققته النسختين السابقتين في أبوظبي بدولة الإمارات، ولاغوس في نيجيريا.

وتم تصميم مؤتمر “ويب 3 ديلايت” ليتمحور حول سلسلة القيمة لتقنيات الويب 3.0. وتدور فعاليات المؤتمر في صلبها حول تساؤل حيوي وهو: “ما الذي يتطلبه خلق القيمة عند كل محطة من سلسلة القيمة لتقنيات الويب 3.0؟”. وتنسجم هذه الرؤى والتطلعات مع أهداف رؤية السعودية 2030 الرامية لتطوير الإمكانات والبنية التحتية الرقمية، بما يشمل ضخ الاستثمارات في التقنيات الجديدة على غرار الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، إلى جانب دعم تطور منظومة الشركات الناشئة المزدهرة في المملكة.

وستركز الحوارات خلال مؤتمر “ويب 3 ديلايت” على تبني تقنيات البلوك تشين، ومستقبل التسويق في فضاء الويب 3.0، والرموز غير القابلة للاستبدال، وسياسات الحوكمة، والفرص المهنية في عالم الميتافيرس، وجمع التمويل، وتأسيس المشاريع ضمن أسواق متدهورة.

وسيوحد المؤتمر نخبة من اللاعبين في مجال الويب 3.0 على المستويين المحلي والعالمي، وسيمهد الطريق لتعزيز القدرات في هذا المضمار، مع إثراء فرص التعاون الكفيلة بالارتقاء بمنظومة التحول الرقمي ككل. ويمثل جسر الفجوة بين القطاعات المختلفة والشركات الناشئة في مجال البلوك تشين أحد العناصر الرئيسية لمساعي استشراف مستقبل الويب 3.0.، لتقديم نماذج نمو جديدة وسريعة الانتشار. وبالنظر إلى ماهية تقنيات الويب 3.0، نجدها أكثر من مجرد ابتكار تكنولوجي، إذ تدور في جوهرها حول تيسير سبل التعاون بين الأقران، وتعزيز أطر الشفافية وتوحيد الآراء. وبناء على رؤية مؤتمر “ويب 3 ديلايت”، فإن تقنيات الويب 3.0 تجسد توجهاً اجتماعياً جديداً نحو عالم يتسم باللامركزية، يمكن لأفراده استشراف مستقبلهم الخاص دون قيود.

واستقطبت نسخة السعودية من مؤتمر “ويب 3 ديلايت” نخبة من الرعاة من بينهم شركة صناع الأثر؛ وشركة جوراء اللتان تتخذان من السعودية مقراً لهما، إلى جانب ألفا بلو أوشن جروب ديجيتال (ABO Digital) التي تتخذ من جزر البهاما مقراً لها، وسويفت موشن، شركة رأس المال المغامر الصغير، والذراع الاستثمارية لشركة الاستشارات الإدارية أجيل ديناميكس.

وقال سعد سمير أبو جبارة الشريك في شركة صناع الأثر “يعتبر التحول الرقمي موضوعاً هاماً ضمن خطط الجميع في الوقت الراهن، ولا شك أن أسباب ذلك كثيرة. لذلك تمثل تقنيات الويب 3.0 مفتاح اغتنام القيمة الجديدة عبر مجتمع متصل بالكامل. ويأتي انعقاد مؤتمر ويب 3 ديلايت في الرياض ليبشر بفجر جديد لهذا القطاع الحيوي في المنطقة، ونثق بقدرة هذا الحدث على تعزيز زخم النمو والتطور في الشهد التكنولوجي الراهن. وهنالك إمكانات واعدة في المملكة العربية السعودية للاستفادة من منظومة التحول الرقمي المحسنة، حيث تناولت رؤية السعودية 2030 هذه المسألة بالتفصيل، لتأتي هذه الفعالية لتدفع عجلة النمو، الأمر الذي يدعونا للفخر بشراكتنا مع مثل هذا الحدث الطموح”.

وقال ياسر العبيدان الرئيس التنفيذي لشركة جوراء “تسعى شركة جوراء لتكون الشريك الأمثل للتحول الرقمي، وندخر أي جهد ممكن لدعم شركائنا وتمكينهم من الاستفادة من قدرات هذا التحول. ويعتبر وقتنا اليوم مثالياً للغاية لانعقاد مؤتمر ويب 3 ديلايت في الرياض، لاسيما مع الحرص الواضح للقطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية على تبني تقنيات الويب 3.0 واستراتيجياته، الأمر الذي سيعود بأثر إيجابي عميق على مستقبل البلاد. ولا شك أن هذه المرحلة مواتية للغاية للمضي قدماً في ترسيخ دعائم التحول المنشود. لذلك فإن مثل هذه الفعاليات ستعرفنا بأفضل الممارسات العالمية وستوطد علاقات التعاون، وستعمل على بلورة منهجية عمل واضحة نحو تطوير تقنيات الويب 3.0، وهو أمر أساسي لتوفير الدعم المطلوب، والبيئة المستدامة، لتتمكن مختلف الجهات الفاعلة في فضاء التكنولوجيا من المضي قدماً في تطورها وازدهارها”.

وحول الشراكة، قال أمين نجاي، الرئيس التنفيذي في ألفا بلو أوشن جروب ديجيتال (ABO Digital): “تلعب التطورات الراهنة في تقنيات الويب 3.0 دوراً هاماً في رسم ملامح جديدة للمجتمع الذي نعرفه. ولا شك أن المشاركة في هذا المشهد المتغير يقدم فرصة هامة، لاسيما على مستوى التطور الاقتصادي عبر التحول الرقمي. ويجسد مؤتمر ويب 3 ديلايت منصة استثنائية لتطور تقنيات الويب 3.0، إذ تجمع مختلف المهتمين في هذا المجال من مختلف أرجاء العالم معاً لاستشراف مستقبلهم المشترك. ونحن فخورون بدعمنا لهذا الحدث لصياغة منهجية موحدة يعمّها التعاون البنّاء للدفع بتطور هذه التقنيات بأسلوب يعود بالنفع على المجتمع المحلي والعالمي على حد سواء”.

وإلى جانب الحدث الرئيسي الذي سيشهد مشاركة متحدثين بارزين من شتى أرجاء العالم وانعقاد جلسات حوارية هامة بحضور مئات من المتمرسين في مجالات التسويق والتخطيط الاستراتيجي والمصممين وغيرهم للتفاعل ضمن بيئة مثمرة، ينظم مؤتمر “ويب 3 ديلايت” بالتعاون مع شبكة البلوك تشين الشهيرة BNB Chain هاكاثون البلوك تشين في الرياض، على أن يكون متاحاً لجميع الطلاب والخريجين والمتخصصين في المملكة. وعبر هذه المسابقة، يهدف الجانبان لاستقطاب المطورين لابتكار منتجات قائمة على تقنيات الويب 3.0، مع تعزيز العلاقات مع الجامعات في المملكة العربية السعودية.

وسيحظى الحاضرون خلال مؤتمر “ويب 3 ديلايت” أيضاً بفرصة المشاركة في جلسات وورش عمل توجيهية، واستخدام تقنيات سباقة لنخبة من مطوري الحلول من شتى أرجاء العالم. وسيتم تيسير الوصول أيضاً إلى العروض التقديمية للمتحدثين ولقاءاتهم المسجلة، ليتمكن المشاركون من العودة إليها واستخدامها في مبادرات الأعمال والتكنولوجيا المستقبلية.

لمعرفة المزيد حول مؤتمر “ويب 3 ديلايت”، بما يشمل قائمة المتحدثين، وبرنامج الحدث، والتذاكر وغير ذلك، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.web3delight.com