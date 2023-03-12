وول ستريت جورنال: قمة خليجية – إيرانية في الصين خلال 2023

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الرئيس الصيني شي جين بينغ اقترح خلال لقاء مع القادة العرب خلال قمة إقليمية في الرياض في كانون الأول / ديسمبر الماضي فكرة غير مسبوقة تقضي بعقد اجتماع رفيع المستوى بين قادة دول الخليج العربي وقادة إيران في بكين في عام 2023، حسبما قال أشخاص مطلعون على الخطة.

وقد لعبت الصين دور الوسيط لابرام اتفاق بين المملكة العربية السعودية وإيران يوم الجمعة ينص على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران.

كما يقضي الاتفاق بالتأكيد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والاتفاق على أن يعقد وزيرا الخارجية في البلدين اجتماعاً لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما.

ونقلت “وول ستريت دورنال” عن المصادر المطلعة نفسها أن القمة الأوسع بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي المؤلف من ست دول، والتي لم يتم الكشف عنها من قبل، تمضي قدما للانعقاد في وقت لاحق من هذا العام.

وتُظهر مبادرة الصين الدبلوماسية أن بكين تريد لعب دور مركزي باعتبارها وسيطاً جديداً في الشرق الأوسط، وهي منطقة استراتيجية كانت الولايات المتحدة فيها اللاعب الخارجي الأكثر نفوذاً لعقود. لم يعد تركيز الصين حصرياً على تدفقات الطاقة والتجارة ، ويشير دخول الصين في سياسات المنطقة إلى فصل جديد في المنافسة بين بكين وواشنطن.