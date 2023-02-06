وول ستريت جورنال تكشف عن خطط لبناء مصنع لمسيرات ايرانية في روسيا

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن موسكو وطهران تمضيان قدما في خططهما لبناء مصنع جديد في روسيا يمكن أن يصنع ما لا يقل عن 6000 طائرة مسيرة إيرانية التصميم مخصصة للحرب في أوكرانيا، في أحدث علامة على تعميق التعاون بين البلدين، حسبما قال مسؤولون من دولة متحالفة مع روسيا.

وكجزء من تحالفهم العسكري الناشئ، قال المسؤولون إن وفداً إيرانياً رفيع المستوى سافر إلى روسيا في أوائل كانون الثاني / يناير لزيارة الموقع المخطط للمصنع والتوصل إلى تفاصيل لبدء المشروع وتشغيله. وقال المسؤولون إن البلدين يهدفان إلى بناء طائرة بدون طيار أسرع يمكن أن تشكل تحديات جديدة للدفاعات الجوية الأوكرانية.

وقال مسؤولون أمريكيون إن طهران زودت موسكو بالفعل بالمئات من طائرات مسيرة إيرانية التي استخدمتها لضرب أهداف عسكرية ومدنية في أوكرانيا. وحذرت إدارة بايدن من أن روسيا وإيران تطوران “شراكة دفاعية كاملة”.

ويقول البيت الأبيض إن موسكو كانت تدرب الطيارين الإيرانيين على قيادة الطائرات الحربية الروسية، بقصد إرسال تلك الطائرات إلى طهران بحلول نهاية العام.

وتحولت المحادثات إلى خطط ملموسة مع زيارة الوفد الإيراني بتاريخ 5 يناير إلى بلدة ييلابوغا الروسية على بعد حوالي 600 ميل شرق موسكو، حيث قاموا بجولة في الموقع، حيث يخطط قادة البلدين لبناء مصنع جديد يمكنه إنتاج 6000 من طائرات مسيرة إيرانية على الأقل في السنوات المقبلة.

وقال المسؤولون إن الوفد الإيراني كان بقيادة العميد اللواء عبد الله محرابي، رئيس منظمة الجهاد لأبحاث سلاح الفضاء والاكتفاء الذاتي في الحرس الثوري، وجاسم دماوانديان، الرئيس التنفيذي لصناعة طيران القدس الإيرانية، وهي شركة تصنيع دفاعية رئيسية تقول الولايات المتحدة إنها أساسية لتطوير وإنتاج طائرات بدون طيار.

وقد زودت إيران روسيا حتى الآن بما يسمى الطائرات الانتحارية بدون طيار، والمعروفة باسم شاهد -136، والتي تحتوي على كمية ضئيلة من المتفجرات التي تنفجر عندما تصطدم المركبات غير المأهولة بأهدافها، كما يقول مسؤولون أمريكيون وأوكرانيون.

واستخدمت روسيا الطائرات بدون طيار لاستهداف شبكة الكهرباء الأوكرانية، في محاولة لتعطيل إمدادات الكهرباء في البلاد خلال فصل الشتاء البارد وتقويض الروح المعنوية.

وبمرور الوقت، نجحت الدفاعات الجوية الأوكرانية في تحييد تهديد الطائرات بدون طيار إلى حد كبير، فيما قال مسؤولون إن إيران تعمل الآن مع روسيا لتطوير نموذج شاهد -136 يتوقع أن يتضمن محركاً جديداً يجعله يطير بشكل أسرع وأبعد.

وقال المسؤولون إن مصنع الطائرات المسيرة جزء من صفقة قيمتها مليار دولار بين روسيا وموسكو. وقالوا إن موسكو زودت إيران بالأسلحة التي تم الاستيلاء عليها في ساحة المعركة في أوكرانيا والتي تحاول عكس هندستها.

وحذرت الولايات المتحدة من أن إيران وافقت على تزويد موسكو بصواريخ باليستية. وقال مسؤولون أمريكيون وحلفاؤهم إنه حتى الآن لا يوجد ما يشير إلى أن طهران أرسلت مثل هذه الصواريخ إلى روسيا.

وتواصل روسيا وإيران تطوير علاقات أوثق على جبهات مختلفة. ربط البلدان مؤخراً أنظمة رسائل الدفع بين البنوك، مما يمهد الطريق لجميع البنوك الإيرانية للتعامل مع المقرضين الروس. ويواجه كلا البلدين عقوبات دولية صارمة على قطاعهما المصرفي.