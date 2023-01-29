وول ستريت جورنال تكشف: اسرائيل نفذت هجوم ايران بعد زيارة سرية لرئيس الـ سي آي ايه

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وأشخاص مطلعين أن إسرائيل نفذت ضربة بطائرة بدون طيار استهدفت مجمعاً دفاعياً في إيران، حيث تبحث الولايات المتحدة وإسرائيل عن طرق جديدة لاحتواء طموحات طهران النووية والعسكرية.

ووصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الهجوم بأنه “جبان، ولا يمكن أن تؤثر مثل هذه الضربات على عزم ونية خبرائنا من أجل التقدم النووي السلمي”.

وامتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق.

وقد أعلنت إيران ليل السبت الأحد أنّ دفاعاتها تصدّت لهجوم بطائرات مسيّرة على موقع عسكري في محافظة أصفهان بوسط البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانيّة الرسميّة “إرنا” عن بيان لوزارة الدفاع أنّه “في مساء 28 كانون الثاني/يناير، قرابة الساعة 23,30 (20,00 ت غ)، تمّ تنفيذ هجوم فاشل باستخدام طائرات مسيّرة على أحد المجمّعات العسكريّة التابعة لوزارة الدفاع”.

وأشار البيان إلى أنّ “الدفاعات الجوّية للمجمّع أسقطت إحدى المسيّرات، بينما حوصِرت مسيّرتان وانفجرتا”.

وقالت الوزارة إنّ الهجوم “لم يتسبّب في أيّ تعطيل لعمل المجمّع” العسكري.

وأشارت إلى أنّ الهجوم لم يتسبّب في وقوع إصابات وإنّما أحدث فقط “أضرارًا طفيفة في سقف” أحد المباني.

أول ضربة في ظل الحكومة اليمينية الجديدة

وذكرت “وول ستريت جورنال” أن الضربة هي أول هجوم معروف نفذته إسرائيل في ظل الحكومة الائتلافية اليمينية المتطرفة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، الذي أجاز سلسلة من العمليات الجريئة داخل إيران عندما تقلد آخر مرة هذا المنصب من 2009 إلى 2021.

وتأتي الضربة الإسرائيلية الأخيرة في الوقت الذي يناقش فيه مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون طرقاً جديدة لمكافحة عمليات إيران المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك تعميق تعاونها العسكري مع روسيا.

وقام مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز برحلة غير معلنة إلى إسرائيل الأسبوع الماضي لمناقشة إيران وقضايا إقليمية أخرى، وفقاً لأشخاص مطلعين على زيارته. من المقرر أن يصل وزير الخارجية أنطوني بلينكين إلى إسرائيل يوم الاثنين لمواصلة المحادثات بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول إيران وقضايا إقليمية أخرى.

وفي الأسبوع الماضي، نفذت الولايات المتحدة وإسرائيل أكبر تدريب عسكري مشترك لهما شارك فيه أكثر من 7500 فرد من كلا البلدين وسلسلة من السيناريوهات لاختبار قدرتهما على تدمير أنظمة الدفاع الجوي وطائرات التزود بالوقود – وكلاهما يمكن أن يكون العناصر الرئيسية لضربة عسكرية كبيرة على إيران.

وقال كبير جنرالات الجيش الإسرائيلي لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأسبوع الماضي إن إسرائيل والولايات المتحدة تستعدان للأسوأ.

حراك احتجاجي

ويأتي الإعلان عن هذا الهجوم في سياق متوتّر على خلفيّة حراك احتجاجي في إيران بعد وفاة مهسا أميني في أيلول/سبتمبر واستمرار الخلافات حول الملف النووي الإيراني واتّهامات بعض الدول لطهران بإمداد الجيش الروسي بطائرات في إطار الحرب الروسيّة على أوكرانيا.

وذكر نائب محافظ أصفهان محمد رضا جانيساري في تصريح متلفز أنّ الهجوم الذي شنّته المسيّرات “لم يُسفر عن إصابات”، مضيفًا أنّ تحقيقًا فُتح لتحديد أسبابه.

ولم تذكر السلطات تفاصيل عن نشاط الموقع المستهدف والواقع شمال مدينة أصفهان الكبيرة.

يُظهر مقطع فيديو تمّ تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولم تتمكّن وكالة فرانس برس من التحقّق من صحّته، انفجاراً قويّاً في الموقع وصوراً لسيّارات إسعاف متّجهة نحو المنطقة.

مواقع نووية

صورة قمر صناعي وزّعتها شركة “ماكسار تكنولوجيز” والتُقطت في 4 نوفمبر 2020، تُظهر لقطة عامة لمجمّع فوردو شمال شرق مدينة قم

تضمّ إيران الكثير من مواقع الأبحاث النوويّة المعروفة في هذه المنطقة، بما في ذلك محطّة لتحويل اليورانيوم.

في نيسان/أبريل 2022، أعلنت طهران أنّها بدأت في إنتاج يورانيوم مخصّب بنسبة 60% في موقع نطنز، مقتربة من عتبة الـ90% اللازمة لصنع قنبلة ذرّية.

وتوقّفت المفاوضات لإحياء الاتّفاق النووي لعام 2015 بين إيران والاتّحاد الأوروبّي وستّ قوى كبرى، بعد انسحاب الولايات المتّحدة منه في العام 2018. وكان هذا الاتّفاق يهدف إلى منع طهران من تطوير سلاح ذرّي، وهو هدف لطالما نفت إيران نيّتها بلوغه.

وشكّل البرنامج النووي الإيراني هدفًا لحملات عدّة من الهجمات الإلكترونيّة ومحاولات التخريب وعمليّات الاغتيال التي استهدفت علماء.

في السنوات الأخيرة، اتّهمت إيران إسرائيل بتنفيذ عدد من العمليّات السرّية على أراضيها، بينها هجوم استُخدِم فيه بحسب طهران مدفع رشّاش يجري التحكّم به عبر الأقمار الصناعيّة، ما أدّى إلى مقتل عالم الفيزياء النوويّة البارز محسن فخري زاده في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

كما اتُّهمت طهران في الأشهر الأخيرة بتزويد روسيا طائرات مسيّرة في إطار الحرب على أوكرانيا، وهو ما نفته إيران.

ولم تستبعد إسرائيل، العدوّ اللدود لإيران، أن تشنّ عمليّة عسكريّة إذا رأتها ضروريّة لمنع طهران من اكتساب القدرة على تطوير أسلحة نوويّة.