وول ستريت جورنال:الشرق الأوسط وآسيا وجهة الأموال الصينية مع هروبها من الغرب

ذكر تقرير في صحيفة أمريكية أن الشركات الصينية أصبحت تنفق الأموال على الطاقة في آسيا والشرق الأوسط وأميركا الجنوبية والمصانع في جنوب شرق آسيا، ومشاريع التعدين، حيث تسعى بكين إلى تعزيز التحالفات في تلك الأماكن، وتأمين الوصول إلى الموارد الحيوية.

وفي 11 حزيران/يونيو الفائت، أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، عن إطلاق “طريق حرير” عصري جديد بين ‏الصين والعرب، ويعمل الطريق على ربط المنطقة ببعضها ومحيطها في أفريقيا وأوروبا وفي آسيا بقيادة الصين.

وتورد صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية ذاتها بعد تحريضها المتواصل ضد الصين بعبارات مشينة، تقريراً بعنون “الأموال الصينية تهرب من العالم الغربي”، وذكرت بأنّ الأموال الصينية كانت حتى سنوات قليلة ماضية تتدفق للغرب لتستثمر في الدول الغربية الغنية وأنّ المستثمرين الصينيين كانوا يسارعون لإبرام صفقات ويقتنصون رموزا من المعالم الشهيرة من المنازل والقصور وفنادق الخمس نجوم في نيويورك، إلى شركة كيماويات سويسرية وعملاق روبوتات ألماني، “أما اليوم لقد انتهى ذلك الموسم”. وأضافت الصحيفة، أنّ الاستثمار الصيني يتراجع في الغرب “مع تزايد العداء لرأس المال الصيني”.

وجاء في تقرير الصحيفة، أنّ إندونيسيا الغنية بالنيكل، هي أكبر متلقي للاستثمار الصيني حتى الآن هذا العام، وفقاً لتقدير أولي للاستثمارات الصينية جمعه معهد “أميركان إنتربرايز”، وهو مؤسسة فكرية محافظة. ويعد النيكل مكوناً رئيسياً في العديد من البطاريات المستخدمة لتشغيل السيارات الكهربائية. هذا التحول يظهر كيفية استجابة الصين لتوتر العلاقات مع الغرب بقيادة الولايات المتحدة، وكيفية تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية مع أجزاء أخرى من العالم، بطرق يمكن أن تخلق خطوط صدع جديدة في الاقتصاد العالمي. ووفقاً للتقرير، قد يؤدي تراجع الأموال الصينية في الغرب إلى تقليل خلق فرص العمل في بعض البلدان، مع تقليل مجموعة رأس المال التي يمكن لرواد الأعمال في أماكن مثل وادي السيليكون، الاستفادة منها.