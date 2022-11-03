وول ستريت تغلق على انخفاض حاد بعد تصريحات رفع الفائدة من رئيس الاحتياطي الاتحادي

أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض حاد أمس الأربعاء، حيث بددت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول التفاؤل الأولي بشأن بيان سياسة المجلس الذي رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، لكنه أشار إلى أن رفع أسعار الفائدة قد يكون بوتيرة أقل في المستقبل بحسب رويترز.

جلسة تداول متقلبة

تحركت الأسهم في البداية صعودا في أعقاب زيادة أسعار الفائدة، وهي الرابعة على التوالي من جانب البنك المركزي بهذا الحجم مع محاولته خفض التضخم المرتفع.

توقعات المستثمرين كانت تتطلع إلى رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، بينما يأملون أن يشير مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى استعداده للبدء في تقليص رفع أسعار الفائدة في اجتماعه في ديسمبر كانون الأول.

بددت تعليقات باول تفاؤل المستثمرين بتأكيده أنه من السابق لأوانه جدا” التفكير في وقف رفع أسعار الفائدة، دفع الأسهم إلى الانخفاض بشكل حاد.

بيانات أولية

تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 96.93 نقطة بما يعادل 2.53 بالمئة ليغلق عند 3758.68 نقطة. وخسر المؤشر ناسداك المجمع 367.48 نقطة أو 3.37 بالمئة ليهبط إلى 10523.37 نقطة. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 513.22 نقطة أو 1.57 بالمئة إلى 32139.98 نقطة.

سجل رفع الفائدة في 2022

رفع الفائدة تم بنسبة 0.75% للمرة الرابعة على التوالي بذات النسبة، ولتكون هذه هي المرة السادسة التي تزيد فيها الفائدة الأميركية خلال 2022.

على خطى الفيدرالي

رفعت البنوك المركزية في قطر والبحرين و الإمارات والسعودية سعر الفائدة بنسبة 0.75%.

سجل رفع الفائدة في 2022 رفع الفائدة تم بنسبة 0.75% للمرة الرابعة على التوالي بذات النسبة، ولتكون هذه هي المرة السادسة التي تزيد فيها الفائدة الأميركية خلال 2022. على خطى الفيدرالي رفعت البنوك المركزية في قطر والبحرين و الإمارات والسعودية سعر الفائدة بنسبة 0.75%. المركزي الأمريكي يرفع الفائدة 0,75% فيتراجع الدولار وتقفز الأسهم