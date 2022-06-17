ووتش فيت 2، ساعة ذكية لهواتف أندرويد من هواوي

لن تضطر للانزعاج من وجودك بعيدا عن الهاتف الجوال لدى شحنه مع هذه الساعة الذكية من هواوي، حين تتمكن فيها من الرد على المكالمات بل وإجراء مكالمات ايضا من خلال تحديد 10 أرقام اتصال فيها كذلك حال الرد على رسائل النص الواردة. ستلبي هذه الساعة رغبتك في تبسيط أنشطتك اليومية دون عناء أو قلق من شحن الهاتف الجوال بعيدا عنك إلى جانب تشجيعك على اتباع أسلوب حياة صحي.

وتؤمن واتش فيت (HUAWEI WATCH FIT 2) تصميما أنيقا يليق بأذواق الشباب وعشاق الرياضة، ففيها مزايا ذكية عديدة أولها أنها مقاومة للماء، أي يمكنك السباحة وحملها في معصمك، لكن يمكنك الغوص أيضا ولكن بعمق لا يتجاوز 50 مترا بحسب معيار مقاومة الماء الذي تؤمنه هذه الساعة وهو (ATM 5). ستعجبك الشاشة ايضا وهي بقياس أكبر من سابقتها مع ميزة الاتصال عبر بلوتوث. تسرك الشاشة المريحة للبصر مع مقاس 1.74 بوصة وتعرض 336 بكسل لكل بوصة بدقة 336 × 480 لتقديم تجربة بصرية ممتازة مصحوبة بنسبة شاشة إلى جسم عالية تبلغ 72.2٪. تتميز الساعة أيضاً بتصميم فسيح للتعامل التفاعلي المريح.

وللرياضيين والرياضيات من محبي ممارسة تمارين اللياقة، هناك مزايا مساعدة كثيرا في التمرين، مثل مدرب اللياقة مع تمارين بالصوت والرسوم المتحركة وغيرها.

مكبر صوت، بالإضافة إلى ميكروفون. يمكن دفع المكالمات من الهواتف الذكية للمستخدمين إلى ساعاتهم الذكية عبر البلوتوث – Bluetooth، حتى يتمكنوا من التحدث أثناء التنقل، أينما كانوا. يمكن للمستخدمين الرد على المكالمات وإنهائها بسهولة من خلال النقر على زر الساعة الذكية وإضافة جهات اتصال بشكل متكرر في تطبيق HUAWEI Health App. يمكنهم أيضاً تشغيل الموسيقى مباشرةً على الساعة الذكية من خلال تشغيل الموسيقى في وضع عدم الاتصال وإدارة تشغيل الموسيقى من خلال تطبيقات الأجهزة المحمولة. احصل على إمكانية الوصول إلى خاصية HUAWEI Assistant ∙ TODAY على الساعة الذكية للتحقق بسرعة من الطقس والرحلات والمعلومات الأخرى. لايغرك الحجم الصغير لهذه الساعة الذكية لهواتف أندرويد فهي تؤمن عمرا مديدا من خلال بطارية كبيرة تغنيك عن القلق بضرورة شحنها حيث تضمن لك استخداما مريحا لمدة تصل لعشرة 10 أيام دون نفاذ البطارية في أغلب الأحيان بالنسبة للاستخدام المتوسط لمزاياها.