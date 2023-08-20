حذرت شركة مطارات الدمام “داكو“، من حساب وهمي يحمل اسم “رعاية العملاء بمطار الملك فهد الدولي” يقوم بأنشطة احتيالية بزعمه أنه يمثل حسابًا رسميًا.

وأوضحت أن الحساب يقوم بنشر أخبار وإعلانات عبر التلاعب في تصاميم تخص شركة مطارات الدمام، مؤكدة أن هذا الحساب لا يمتّ بصِلة إلى حسابات شركة “داكو” الرسمية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية تجاهه وفقا لـ”أخبار24″.

وأوضحت أن الحساب يقوم بنشر أخبار وإعلانات عبر التلاعب في تصاميم تخص شركة مطارات الدمام، مؤكدة أن هذا الحساب لا يمتّ بصِلة إلى حسابات شركة “داكو” الرسمية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية تجاهه.

بيان إعلامي

تود شركة #مطارات_الدمام "داكو" أن تحذّر عامة الجمهور والشركات من أن حساب @KFIA_SA2030 الموضح في هذا البيان قام بأنشطة احتيالية بزعمه أنه يمثل رعاية العملاء لـ #مطار_الملك_فهد_الدولي، والصحيح أنه لا يمت بصلة إلى حسابات شركة"داكو"الرسمية وجارٍ اتخاذ الإجراءات… pic.twitter.com/vvZq1Vnwun — شركة مطارات الدمام (@DACOKSA) August 19, 2023