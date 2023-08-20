مويضي المطيري by مويضي المطيري

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حساب وهمي لـمطار الملك فهد يمارس أنشطة احتيالية على المسافرين

مويضي المطيري by مويضي المطيري

حذرت شركة مطارات الدمام “داكو“، من حساب وهمي يحمل اسم “رعاية العملاء بمطار الملك فهد الدولي” يقوم بأنشطة احتيالية بزعمه أنه يمثل حسابًا رسميًا.

وأوضحت أن الحساب يقوم بنشر أخبار وإعلانات عبر التلاعب في تصاميم تخص شركة مطارات الدمام، مؤكدة أن هذا الحساب لا يمتّ بصِلة إلى حسابات شركة “داكو” الرسمية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية تجاهه وفقا لـ”أخبار24″.

وأوضحت أن الحساب يقوم بنشر أخبار وإعلانات عبر التلاعب في تصاميم تخص شركة مطارات الدمام، مؤكدة أن هذا الحساب لا يمتّ بصِلة إلى حسابات شركة “داكو” الرسمية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية تجاهه.

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