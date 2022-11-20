ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان يصل إلى قطر لحضور حفل افتتاح كأس العالم 2022

وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد السعودية رئيس مجلس الوزراء، إلى دولة قطر فجر اليوم الأحد، تلبية لدعوة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

ووصل في معية ولي العهد وفد رفيع المستوى من الوزراء وكبار المسؤولين، من بينهم:

الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة

الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية

قطر تتزين للمونديال

وينطلق أول مونديال في بلد عربي اليوم الأحد 20 نوفمبر/تشرين الثاني، إذ يستضيف استاد البيت في العاصمة القطرية الدوحة مباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور.

وصُمم الملعب هلى هيئة خيمة، في إشارة إلى أهل البادية وكرم الضيافة. وتزينت شوارع قطر بأعلام اثنين وثلاثين دولة مشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، وبصور أبرز نجوم المنتخبات المشاركة.