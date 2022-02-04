ولي عهد السعودية أبلغ كيشيدا أن المملكة ستساعد في استقرار سوق النفط

طوكيو – (رويترز) – قال الحكومة اليابانية اليوم الخميس إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أبلغ رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في محادثات هاتفية أن المملكة تعتزم المساعدة في استقرار سوق النفط الخام العالمية. وارتفعت أسعار النفط بنحو 15 بالمئة حتى الآن هذا العام بسبب ضعف الإمدادات العالمية والتوترات السياسية في شرق أوروبا والشرق الأوسط.

وأظهر ملخص مكتوب للمحادثة بين الزعيمين أن كيشيدا قال إن اليابان ترغب في العمل مع السعودية من أجل استقرار سوق النفط. وجاء في الملخص أن رئيس الوزراء الذي تولى منصبه في أكتوبر تشرين الأول أبلغ ولي العهد السعودي أيضا بأن طوكيو تعتزم دعم عملية التنويع الصناعي وغيرها من جهود الإصلاح في المملكة.