ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسدولشخصياتمجتمعمواضيع

ولي عهد إمارة دبي يشارك فيديو لموقف انساني

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

نشر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد إمارة دبي، على حسابه الرسمي في إكس “تويتر سابقا” مقطع فيديو إنساني في دبي، معلقا: “موقف رائع”.

وظهر في الفيديو أحد مسؤولي هيئة تنمية المجتمع بدبي وهو يجلس أرضا للتحدث مع إحدى المتعاملات من كبار السن.

وعلق الشيخ حمدان بن محمد بن راشد قائلا: “سرّني الموقف الرائع للأخ جمال عبدالرحمن من هيئة تنمية المجتمع بدبي والذي يعكس قيمنا المجتمعية وثقافتنا التي تحثّ على احترام الكبير وعون الصغير والتواضع للناس”.

وقال الشيخ: إن الحكومة والسلطة لخدمة الناس وليست سلطة عليهم كما علّمنا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وأضاف: “أشكر فريق هيئة تنمية المجتمع بقيادة الأخت حصة بو حميد على حرصهم لخدمة مجتمع دبي ومواطنيه كبارهم وصغارهم، وجهودهم وتواجدهم في الميدان”.

شاهد لقطات من رحلة الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم للصيد في يوركشاير
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا