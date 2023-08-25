ولي عهد إمارة دبي يشارك فيديو لموقف انساني

نشر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد إمارة دبي، على حسابه الرسمي في إكس “تويتر سابقا” مقطع فيديو إنساني في دبي، معلقا: “موقف رائع”.

وظهر في الفيديو أحد مسؤولي هيئة تنمية المجتمع بدبي وهو يجلس أرضا للتحدث مع إحدى المتعاملات من كبار السن.

وعلق الشيخ حمدان بن محمد بن راشد قائلا: “سرّني الموقف الرائع للأخ جمال عبدالرحمن من هيئة تنمية المجتمع بدبي والذي يعكس قيمنا المجتمعية وثقافتنا التي تحثّ على احترام الكبير وعون الصغير والتواضع للناس”.

وقال الشيخ: إن الحكومة والسلطة لخدمة الناس وليست سلطة عليهم كما علّمنا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وأضاف: “أشكر فريق هيئة تنمية المجتمع بقيادة الأخت حصة بو حميد على حرصهم لخدمة مجتمع دبي ومواطنيه كبارهم وصغارهم، وجهودهم وتواجدهم في الميدان”.

سرّني الموقف الرائع للأخ جمال عبدالرحمن من هيئة تنمية المجتمع بدبي والذي يعكس قيمنا المجتمعية وثقافتنا التي تحثّ على احترام الكبير وعون الصغير والتواضع للناس .. فنحن حكومة وسلطة لخدمة الناس ولسنا سلطة عليهم كما علّمنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم .. أشكر فريق هيئة تنمية… pic.twitter.com/ITXN2ZB93i — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) August 25, 2023