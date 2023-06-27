ولي العهد السعودي يصل منى ليشرف على راحة حجاج بيت الله الحرام

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم إلى مشعر منى في مكة المكرمة للإشرف على الخدمات والتسهيلات المقدمة للحجاج في يوم وقفة عرفة “الحج الأعظم”، وحتى انتهاء مناسك الحج .

و قالت “وكالة الأنباء السعودية” أنه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وصل ــ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إلى منى ليشرف – حفظه الله – على راحة حجاج بيت الله الحرام وما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان.

و بلغ إجمالي أعداد الحجاج بحسب ما أعلنت عنه “الهيئة العامة للإحصاء”، لموسم حج هذا العام 1,845,045 حاجًّا وحاجَّة.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية قد أعلنت اليوم نجاح عمليات تفويج الحجاج، و التصعيد إلى مشعر عرفة استعداداً لأداء الركن الأعظم بمناسك الحج وهو “الوقوف بعرفات”، حتى مغيب شمس اليوم التاسع من ذي الحجة.