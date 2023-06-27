مويضي المطيري by مويضي المطيري

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسدولشخصياتمجتمع

ولي العهد السعودي يصل منى ليشرف على راحة حجاج بيت الله الحرام

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

مويضي المطيري by مويضي المطيري
نجاح تفويج الحجاج البالغ عددهم 1,845,045 حاجًّا وحاجَّة

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم إلى مشعر منى في مكة المكرمة للإشرف على الخدمات والتسهيلات المقدمة للحجاج في يوم وقفة عرفة “الحج الأعظم”، وحتى انتهاء مناسك الحج .

و قالت “وكالة الأنباء السعودية” أنه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وصل ــ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إلى منى ليشرف – حفظه الله – على راحة حجاج بيت الله الحرام وما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان.

و بلغ إجمالي أعداد الحجاج بحسب ما أعلنت عنه “الهيئة العامة للإحصاء”، لموسم حج هذا العام 1,845,045 حاجًّا وحاجَّة.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية قد أعلنت اليوم نجاح عمليات تفويج الحجاج، و التصعيد إلى مشعر عرفة استعداداً لأداء الركن الأعظم بمناسك الحج وهو “الوقوف بعرفات”، حتى مغيب شمس اليوم التاسع من ذي الحجة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا