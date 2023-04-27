ولي العهد السعودي يحضر المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين

تحت رعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تُقام يوم الجمعة 22 شوال 1444هـ، الموافق 12 مايو 2023م، المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2022-2023، بين فريقي الهلال والوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وقد أناب ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحضور المباراة وتسليم الفريق الفائز الكأس والميداليات الذهبية، وصاحب المركز الثاني الميداليات الفضية.

وبهذه المناسبة، رفع وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، خالص الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، على رعايته الكريمة لهذه المناسبة الغالية، وولي العهد على تشريفه لهذا الحدث الرياضي الكبير.

وقال في تصريح صحفي: إن هذه الرعاية الكريمة من لدن مولاي خادم الحرمين الشريفين، وتشريف سيدي ولي العهد يؤكد حجم الدعم غير المسبوق الذي يحظى به القطاع الرياضي في وطننا الغالي، ويجسد قيمة وحجم الممكنات التي وفرتها قيادتنا للاستمرار في تنمية رياضتنا وتعزيز البرامج والمبادرات ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، متطلعين بإذن الله لمزيد من التقدم والتميز في الفترة القادمة لتواصل مملكتنا الغالية ريادتها العالمية في شتى المجالات.

وهنأ فريقي الهلال والوحدة، على وصولهما للمباراة النهائية، على كأس خادم الحرمين الشريفين، متمنيًا لهما التوفيق، وتقديم صورة متميزة، تعكس التطور الكبير الذي تعيشه كرة القدم السعودية في المرحلة الحالية.