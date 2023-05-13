ولي العهد يتوج فريق الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين

واس-نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، توًّج صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء فريق الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي 2022 – 2023، وذلك عقب المباراة الختامية التي جمعت فريقي الهلال والوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.



ولدى وصول سمو ولي العهد كان في استقباله، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، ومعالي نائب وزير الرياضة الأستاذ بدر القاضي، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ ياسر المسحل.

وبعد أن أخذ سموه مكانه في المنصة الرئيسة عزف السلام الملكي.

وعقب المباراة التي انتهت لصالح فريق الهلال بركلات الترجيح بنتيجة 7 – 6، صافح سمو ولي العهد طاقم تحكيم المباراة وأعضاء الفريقين.





كما حضر المباراة، أمين عام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فيرون موسينجو أومبا، ورئيس الاتحاد المالي لكرة القدم ماموتوتوري، ورئيس الاتحاد الدولي للسباحة حسين علي المسلم، ونائب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم أحمد عقلة العنزي، وأمين عام الاتحاد الكويتي لكرة القدم صلاح عيسى القناعي.