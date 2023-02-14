قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وجه بمنح القطاع السكني 100 مليون متر مربع من الأراضي في العاصمة الرياض والمدن السعودية الأخرى التي تشهد ارتفاعاً في أسعار الأراضي والعقارات بحسب وكالة الأنباء السعودية.

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وأضاف الوزير ماجد الحقيل، خلال كلمته في مؤتمر التواصل الحكومي أمس الإثنين، إن الوزارة تعمل مع البنك المركزي السعودي والمختصين فيه، لتخفيف أثر ارتفاع الفائدة على التمويل العقاري، ودراسة جوانب هذا الموضوع، وكيفية تلافي آثاره السلبية.

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان: مع ارتفاع أسعار العقار.. وجه #ولي_العهد بتخصيص أراض بمساحة 100 مليون متر مربع لمدينة الرياض وبعض المدن التي تشهد كثافة سكانية#الإخبارية#مؤتمر_التواصل_الحكومي pic.twitter.com/w9JezOrixT — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 13, 2023

وقال الحقيل إن الجهات التمويلية تحرص على ألا يكون هناك متعثرون، مُشيراً إلى أن نسبة التعثر في برامج الدعم التمويلي المقدم من الوزارة أقل من 0.5 بالمئة وتعتبر من أخفض النسب في العالم، وأن الوزارة تحرص على ألا يتجاوز القرض السكني ما نسبته 40 بالمئة من إجمالي دخل المستفيد.

وأكد أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، دعمت السيولة في السوق، من خلال شراء محافظ خلال العامين الماضيين تتجاوز قيمتها 25 مليار ريال، ونطمح بنهاية هذا العام لشراء محافظ إضافية تصل إلى 45 مليار ريال لتساهم في ضخ السيولة للقطاع التمويلي، ونضمن وجود منتجات تصل مدتها إلى 25 عاماً لتسهل على المواطنين الحصول على القروض بشكل جيد.

وأوضح أن الوزارة تهدف لإيجاد حلول لجميع مستويات الدخل بما في ذلك الأسر الأشد حاجة من المشمولين برعاية الضمان الاجتماعي ومن المستحقين للدعم السكني، لافتاً إلى أن منصة جود خدمت 8 آلاف أسرة عبر مساري توفير الوحدات ودعم الإيجار، وتجاوز إجمالي المساهمات في المنصة مليار ريال خلال 2022.

وأضاف أن برنامج الإسكان يستهدف ضخ 365 ألف وحدة سكنية جديدة حتى العام 2025 لتلبية الطلبات الموجودة في البرنامج.