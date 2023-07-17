مويضي المطيري by مويضي المطيري

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فيديو : استقبال ولي العهد لرئيس وزراء اليابان وتوقيع 26 اتفاقية استثمارية

“حقبة جديدة” للاستثمار بالمعادن الأرضية النادرة

مويضي المطيري by مويضي المطيري

ظهر عدد من الفيديوهات الرسمية لاستقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قصر السلام بجدة دولة رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا.

حيث أقام ولي العهد مراسم استقبال رسمية لدولة رئيس وزراء اليابان حيث عزف السلامان الملكيان للبلدين، عقبها جلسة مباحثات رسمية، وذكر التقرير الأخباري في التلفزيون السعودي، أن الجلسة ناقشت سبل تعزيز العلاقات السعودية اليابانية بحزمة من الشراكات التي تشهد “حقبة جديدة” في فرص الاستثمار بالمعادن الأرضية النادرة التي تمتلك المملكة احتياطات كبيرة منها.



وتم خلال الزيار الرسمية في اجتماع سعودي ياباني رفيع المستوى طاولة مستديرة، الإعلان عن مجموعةٍ من الاتفاقيات وصل عددها 26 مذكرة تفاهم واتفاقيةً استثمارية.



شملت اتفاقيات الاستثمار العديد من القطاعات ذات الأولوية، ومنها الصحة، والترفيه، والثقافة، والطاقة التقليدية، والطاقة الخضراء، والكيميائيات، والتصنيع، والآلات والمعدات. والأنشطة المالية، والتقنية، والزراعة، والبيئة، والعقارات.


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