ولي العهد السعودي يفوز بلقب القائد العربي الأكثر تأثيراً في 2022

فاز ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بلقب “القائد العربي الأكثر تأثيراً للعام 2022” وفق استطلاع للرأي أجرته قناة RT الروسية الناطقة بالعربية.

وذكر موقع (RT) إن الأمير محمد بن سلمان حصل على نحو 7.4 مليون صوت ما يشكل 62.3 بالمئة من أصل نحو 12 مليون مصوتاً شاركوا في الاستطلاع الذي بدأ يوم 15 ديسمبر/كانون الأول 2022، وانتهى صباح اليوم الثلاثاء (الساعة 24 من التاسع من يناير/كانون الثاني 2023).

وحطمت نسبة الأصوات التي حصل عليها الأمير محمد بن سلمان الرقم القياسي في تاريخ استطلاعات الرأي التي دأبت RT على إجرائها نهاية كل عام. وفاز بالمركز الثاني رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بنحو ثلاثة ملايين صوت بواقع 24.8 بالمئة من إجمالي الأصوات.

في حين حصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على المركز الثالث بنحو 1.3 مليون صوت بواقع 11.7 بالمئة من إجمالي أصوات المشاركين. وبهذه النتيجة يكون الأمير محمد بن سلمان قد احتفظ باللقب للعام الثاني على التوالي. الأمير محمد بن سلمان يتصدر الترند السعودي وفي تويتر، أكثر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، سرعان ما تصدر الوسم (#ولي العهد) والوسم (#محمدبن سلمان الاكثر تأثير) الترند السعودي لتظهر مدة شعبيته في المملكة والمنطقة العربية. وغرد رجل الأعمال عبدالعزيز أحمد بغلف قائلاً “ومن لها غير سيدي #وليالعهد يحفظه الله حتى شعوب العالم تتمنى وتتغنى بإسمه وفعله. ضعوه بين أعينكم وادعوا لمقامه الكريم بالعون والتوفيق والسداد #محمدبن سلمان الاكثر تاثير”. في حين كتب محمد الدوسري ” #محمدبن سلمان الاكثر تأثير يلفت أنظار العالم الله يحفظه #محمدبن سلمان”.