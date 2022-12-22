ولي العهد السعودي يطلق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية بهدف بناء منظومة للملكية الفكرية تدعم الاقتصاد القائم على الابتكار والإبداع من خلال إنشاء سلسلة قيمة للملكية الفكرية.

قالت وكالة الأنباء السعودية إن الاستراتيجية تهدف إلى التحفيز على تنافسية الابتكار والإبداع ودعم النمو الاقتصادي لجعل المملكة رائدةً في مجال الملكية الفكرية.

قال ولي العهد السعودي “لدينا عقول وطاقات شغوفة بالابتكار والإبداع، وبتمكينها ستكون المملكة بيئة خصبة للاقتصاد المعرفي من خلال منظومة متكاملة للملكية الفكرية تدعم تطوير التقنيات والصناعات المبتكرة وتساهم في نمو المنشآت”.

“كما ستمكن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تحفيز الاستثمار وخلق وظائف عالية الجودة ورفع مستوى الوعي بحقوق المبدعين والمبتكري”.

أربع ركائز رئيسية

لضمان نمو الابتكار وتحفيز الإبداع، فقد ارتكزت الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية على أربع ركائز أساسية هي توليد الملكية الفكرية وإدارتها والاستثمار التجاري للملكية الفكرية وحمايتها.

لتحقيق هذه الركائز، فإنه سيتم العمل على تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الوطنية بوصفها شريكاً أساسياً لدعم الابتكارات والإبداعات ونمو الاستثمارات على مستوى العالم.

تستهدف المملكة بتوليد الملكية الفكرية تعزيز قدرة المملكة على توليد أصول ملكية فكرية ذات قيمة اقتصادية واجتماعية عالية.

ركيزة حماية الملكية الفكرية تستهدف تنشيط اقتصاد السوق.

الاستثمار التجاري أحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والتي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات من خلال استخدام الملكية الفكرية وتعظيم الأثر منها. إدارة الملكية الفكرية هي أيضا ركيزة أساسية وتستهدف تحسين قيمة الملكية الفكرية من خلال تأسيس نظام سريع عالي الجودة لتسجيلها، وضمان إدارة فاعلة للإبداعات البشرية.

أحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والتي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات من خلال استخدام الملكية الفكرية وتعظيم الأثر منها. إدارة الملكية الفكرية هي أيضا ركيزة أساسية وتستهدف تحسين قيمة الملكية الفكرية من خلال تأسيس نظام سريع عالي الجودة لتسجيلها، وضمان إدارة فاعلة للإبداعات البشرية.

مبادرات لكل ركيزة

أوضحت وكالة الأنباء السعودية أنه سيكون لكل ركيزة عدد من المبادرات التي أسندت للجهات الحكومية وسيتم قياسها بشكل دوري وفق إطار حوكمة يحدد الأدوار والمسؤوليات والتي تتضمن اتخاذ القرارات بشأن القضايا المهمة المتعلقة بتنفيذ مشاريع الاستراتيجية وتوفير الدعم لها.

أضافت الوكالة أن اعتماد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية يعد داعماً لتمكين المبدعين والمبدعات في مختلف المجالات لبناء وطن طموح واقتصاد متنوع ومزدهر للمملكة العربية السعودية وجذب المهتمين من الباحثين ورواد الأعمال والمبتكرين من داخل المملكة وحول العالم من خلال الابتكار والإبداع واحترام حقوق الملكية الفكرية.