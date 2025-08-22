ولي العهد السعودي يستقبل في قصر نيوم رئيس جمهورية مصر

نقلت وكالة الأنباء السعودية واس نبأ استقبال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، في قصر نيوم، اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في فلسطين.

حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، و رئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان.

فيما حضر من الجانب المصري، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، ورئيس المخابرات العامة اللواء حسن رشاد.

