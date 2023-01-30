اختتمت منافسات الجولة الثالثة من بطولة العالم لسباقات فورمولا إي التي تحتضنها محافظة الدرعية السعودية للمرة الخامسة على التوالي.

وحضر السباق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود، أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، وملك إسبانيا السابق خوان كارلوس الأول، ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد، وولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وعضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الشيخ حامد بن زايد، وشخصيات هامة من حول العالم.

وتوج الألماني باسكال فيرلاين سائق فريق (تاغ هوير بورشه فورمولا إي) باللقب للمرة الثانية توالياً فيما حل البريطاني جايك دينيس سائق فريق (أفالانش أندريتي موتورسبورت) ثانيا، وجاء الألماني رينيه راست سائق فريق (ماكلارين نيوم فورمولا إي) ثالثا في الترتيب.