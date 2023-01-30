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Posted inأخبار أريبيان بزنسدولطاقة

ولي العهد السعودي يبحث هاتفياً مع بوتين ضمان استقرار أسواق النفط

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ذكر الكرملين في بيان اليوم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث في اتصال هاتفي مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، التعاون المشترك في إطار منظمة “أوبك+”، لضمان استقرار سوق النفط العالمية.

وجاء في بيان الكرملين: “بحث الرئيس فلاديمير بوتين مع ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان، زيادة تطوير التعاون الثنائي في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والطاقة، وكذلك تعزيز التعاون في إطار “أوبك+” لضمان استقرار سوق النفط العالمية”.

وثبتت منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” توقعاتها لنمو الطلب العالمي على الخام هذا العام، حيث قالت في تقرير في 17 كانون الثاني/ يناير، إن التقديرات لم تتغير وما زالت عند مستوى 2.2 مليون برميل يوميا.

وقالت المنظمة في تقرير نشرته: “لم تتغير توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2023، عند مستوى 2.2 مليون برميل يوميا”.

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